Korean Air propose une gamme de repas végétariens à bord

Article publié le 1 août 2023 par David Dagouret

Korean Air propose six catégories de repas végétariens : végétaliens, végétariens, végétariens d'Asie de l'Est, végétariens hindous, végétariens jaïns et végétariens crudivores.

Depuis le mois de mars, Korean Air offre à ses passagers une nouvelle offre végétarienne à bord. Il s’agit d’une option de repas inspirée de la cuisine traditionnelle coréenne.

Cette option permet de répondre à l’augmentation de la demande végétarienne tout en proposant un repas éco-responsable qui puisse contribuer à la réduction des émissions carbone.

Les nouveaux repas végétariens coréens de la compagnie aérienne s’adaptent selon l’itinéraire proposé et sont préparés à partir d'une sélection de légumes frais et d'ingrédients de saison, offrant aux passagers un repas appétissant et empreint de saveurs authentiques. Riz d'orge cuit à la vapeur avec de la bardane, champignons shiitake rôtis, salade de gelée de haricots mungo, tofu rôti avec une sauce salsa aux prunes… une multitude de spécialités pourront être dégustées par tous les passagers. La bouillie de noix de ginkgo et l'igname rôtie avec de la pâte de soja sont quant à eux disponibles pour les passagers des classes Prestige et Première.

Korean Air propose également six catégories de repas végétariens : végétaliens, végétariens, végétariens d'Asie de l'Est, végétariens hindous, végétariens jaïns et végétariens crudivores.

Les repas végétariens peuvent être commandés à l'avance sur toutes les lignes internationales au départ de la Corée. Les voyageurs peuvent précommander des repas sur le site web, l'application mobile ou en contactant le centre de services de Korean Air (jusqu'à 24 heures avant le départ).

Depuis le mois d’avril, Korean Air propose également une nouvelle sélection de vins soigneusement sélectionnés, réalisée en collaboration avec Marc Almert, nommé « Meilleur sommelier du monde 2019 » par l'Association des sommeliers internationaux. La compagnie aérienne a présenté en octobre dernier une nouvelle sélection de 52 vins présents à bord. Cette sélection de vins, qui était auparavant composée principalement de vins traditionnels français, tend désormais à s’élargir afin de proposer une carte plus variée avec des vins provenant de divers pays européens et d’autres continents.

Sur le même sujet