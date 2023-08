Latam Airlines lance une ligne entre Lima et Londres

Article publié le 23 août 2023 par David Dagouret

Dès le 2 décembre prochain, la compagnie sud américaine opérera 5 vols par semaine.

Latam Airlines continue d'étendre ses routes internationales entre l'Europe et l'Amérique du Sud en annonçant le lancement d'une route entre Lima et Londres. Cette opération, soumise à l'approbation du gouvernement, commencera à opérer à partir du 2 décembre, avec 5 fréquences par semaine (les lundis, mardis, mercredis, jeudis et samedis).

La ligne sera exploitée sur un Boeing 789 avec une durée de vol de 12 heures, cette liaison reliera la capitale du Pérou à Londres et à l'Europe. L'avion moderne Boeing 789 a une capacité de 30 passagers en cabine Premium Business et 270 en cabine Economy.

Les horaires de vol sont les suivants :

LHR-LIM LA2489 Lundi, mardi, mercredi, jeudi, samedi 22:30 06:35

Davide Ioppolo, directeur commercial régional pour l'Europe centrale et du Sud-Est, le Royaume-Uni, les pays nordiques, le Moyen-Orient et l'Afrique du Sud a déclaré : "Nous sommes ravis de la mise en place de cette opération. Avec nos vols directs entre l'aéroport international de Londres Heathrow et Lima, nous franchissons une étape historique pour LATAM Airlines puisque nous devenons la seule compagnie aérienne à relier directement le Pérou depuis le Royaume-Uni. Cette liaison, ajoutée à celle que nous assurons déjà vers Sao Paulo, nous porte à 12 fréquences hebdomadaires au départ du Royaume-Uni et nous conforte dans notre position de meilleure option pour les passagers qui souhaitent se rendre en Amérique du Sud, avec 143 destinations dans 22 pays."

Ross Baker, directeur commercial d'Heathrow, a déclaré : "Nous sommes ravis d'accueillir la nouvelle liaison de LATAM vers Lima à Heathrow, la seule liaison directe du Royaume-Uni avec le Pérou. Grâce à un accès simplifié aux visas et à l'adhésion commune au CPTPP, les passagers et les exportateurs britanniques bénéficieront de ce service direct. Qu'il s'agisse de voyager pour explorer des sites historiques comme le Machu Picchu ou d'ouvrir des portes pour développer le commerce, nous sommes impatients d'accueillir les premiers passagers sur cette nouvelle liaison."





