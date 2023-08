Le DA50RG de Diamond Aircraft reçoit sa certification FAA

Article publié le 1 août 2023 par David Dagouret

La constructeur autrichien a également annoncé la première livraison à un client américain.

Le 25 juillet, Diamond Aircraft a reçu le certificat de type validé par la FAA pour le DA50 RG à son stand à l'EAA AirVenture lors d'une visite avec les membres de la FAA organisée et soutenue par la General Aviation Manufacturers Association (GAMA), dirigée par le président de la GAMA, Pete Bunce. Mme Lirio Liu, directrice exécutive du service de certification des aéronefs de la FAA, a personnellement remis le certificat à l'équipe de direction de Diamond Aircraft.

Diamond Aircraft travaille actuellement à la livraison de tous les DA50 RG, qui ont déjà été commandés par de nombreux clients américains, la première livraison aux États-Unis devant avoir lieu le jour de la réception de la certification FAA. Diamond Aircraft et l'un de ses concessionnaires américains, Premier Aircraft Sales, ont célébré le 25 juillet dernier la livraison du Diamond DA50 RG au premier client américain, M. Jordan Cram.

Liqun (Frank) Zhang, PDG de Diamond Aircraft Group et PDG de Diamond Aircraft Austria a déclaré : "Quelle journée extraordinaire ! Notre DA50 RG révolutionnaire reçoit les éloges de tous ceux qui le pilotent. La combinaison de la taille de la cabine, de l'utilité, de la performance et de l'efficacité, associée à des moteurs à réaction respectueux de l'environnement, en fait un avion idéal pour le marché américain. Nous attendions avec impatience cette nouvelle étape et nous sommes extrêmement fiers de proposer ce superbe appareil, aux côtés de nos populaires monocouloirs et bicouloirs. Nous tenons également à féliciter Continental Aerospace Technology d'avoir reçu la certification FAA pour le moteur CD-300, qui équipe notre fantastique DA50 RG."





