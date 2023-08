L'Integral S d'Aura Aero effectue son premier vol

Article publié le 2 août 2023 par David Dagouret

Le vol inaugural a eu lieu le 28 juillet dernier depuis Toulouse-Francazal.

L'Integral S la version formation du biplace à propulsion thermique d’Aura Aero dédié à la formation, la voltige et le loisir, a effectué le 28 juillet dernier son premier vol, au départ de l’aéroport de Toulouse-Francazal. Immatriculé F-WIAS, l’avion a décollé à 10h20 pour un vol dont l’équipage était composé des pilotes Eric Delesalle et Hervé Poulin.

Les vols d'essais vont désormais se poursuivre dans les semaines et mois à venir, jusqu’à l’obtention de la certification EASA CS-23 qui devrait avoir lieu dans le courant de l’année 2024, après celle de l'Integral R qui l’aura précédée.

Jérémy Caussade, Président et Co-fondateur d’Aura Aero, a déclaré : "Le premier vol de l'Integral S est un accomplissement significatif pour Aura Aero et pour l’ensemble de ses équipes. Au nom de tous, je peux dire que nous sommes extrêmement fiers et émus de voir notre jeune société franchir aujourd’hui une nouvelle étape et de poursuivre ainsi notre route vers l’aviation décarbonée."