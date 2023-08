Play : résultats du mois de juillet

Article publié le 18 août 2023 par David Dagouret

La compagnie islandaise a transporté 191 577 passagers en juillet 2023.

Play a transporté 191 577 passagers en juillet 2023, un nouveau record pour la compagnie. Il s’agit d’une hausse de 19% comparé au mois précédent où elle avait déjà battu son propre record en transportant 160 979 passagers.

Play a atteint un taux de remplissage de 91,1%, soit un nouveau record, le mois de juillet devenant ainsi le plus chargé de son histoire. De plus, 80,2% des vols de Play sont arrivés à l'heure.

Au total, 26,8% des passagers Play ont voyagé depuis l'Islande, tandis que 32,1% ont voyagé à destination de l'Islande et 41,1% étaient des passagers en correspondance.

Birgir Jónsson, PDG de Play a déclaré : "Après un solide deuxième trimestre, au cours duquel les résultats opérationnels de Play sont passés d'une perte à un bénéfice d'environ 15 millions de dollars par rapport à la même période en 2022, nous sommes heureux d'annoncer que le mois de juillet a été un nouveau mois record pour Play. Pour la première fois, notre taux de remplissage a atteint 91% et le nombre de passagers a dépassé les 191 000, soit une hausse de 74% par rapport au mois de juillet 2022.

La saison estivale, très importante pour nous, s'annonce solide, avec des revenus en hausse et une forte demande. Nous sommes très fiers de l’augmentation de notre part de marché au niveau national, puisque 54 % des Islandais qui ont voyagé à l'étranger en juin ont choisi Play. Il s'agit d'un choix de confiance et d'un signe clair qu'au bout de notre troisième été d'activité, nous sommes véritablement en train de nous établir et d'être bien reçus sur le marché.

C'est un véritable sentiment de satisfaction de voir notre modèle d'entreprise prendre son envol après avoir été particulièrement bien exécuté par notre équipe lors de la phase de lancement de ces deux dernières années. Chaque collaborateur de Play se met quotidiennement au service de nos passagers pour s'assurer qu'ils arrivent à destination à l'heure et au meilleur prix, et nous poursuivrons dans cette voie."