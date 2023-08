TAP a transporté plus d'un million de passagers entre le Brésil et le Portugal

Article publié le 4 août 2023 par David Dagouret

Cela correspond à une augmentation de 30% par rapport à 2022.

TAP Air Portugal a déjà transporté plus d'un million de passagers entre le Portugal et le Brésil, soit une augmentation de 30% par rapport à 2022, sur les 13 itinéraires au départ de Porto et de Lisbonne.

La relance du programme Portugal Stopover a joué un rôle important puisqu'il permet d’effectuer un stop allant jusqu'à dix jours au Portugal, à l’aller ou au retour d’une autre destination, en plus d'autres avantages, tels qu’une réduction de 25% sur un deuxième voyage vers une autre destination au Portugal ou des offres auprès de plus de 115 partenaires. A partir du 29 octobre, la compagnie aérienne proposera jusqu'à 81 vols hebdomadaires vers le Brésil, l'un de ses marchés prioritaires.

Actuellement, TAP Air Portugal dessert São Paulo, Rio de Janeiro, Belém, Belo Horizonte, Brasília, Fortaleza, Natal, Maceió, Porto Alegre, Recife et Salvador.

Sur le même sujet