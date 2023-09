Air Canada commande des Boeing 787-10

Article publié le 27 septembre 2023 par David Dagouret

La compagnie canadienne a passé une commande ferme pour 18 exemplaires avec une option de 12 autres.

Air Canada a annoncé avoir passé une commande ferme de 18 appareils 787-10 auprès de Boeing. La livraison des nouveaux appareils devrait commencer au 4e trimestre 2025, et les dernières unités devraient être livrées au 1er trimestre 2027. Ces appareils remplaceront des gros-porteurs plus anciens et moins écoénergétiques qui font actuellement partie du parc aérien d'Air Canada. L'entente prévoit également la possibilité d'ajouter 12 autres appareils 787-10 de Boeing.

Actuellement, Air Canada exploite une flotte d'appareils 787 Dreamliner composée de 30 appareils 787-9 et de 8 appareils 787-8. À cela s'ajoute la livraison prévue de 2 autres 787-9 issus d'une commande précédente. Pouvant transporter plus de 330 passagers selon la configuration de la cabine et offrant 175 mètres cubes pour le fret, le 787-10 est le modèle le plus spacieux des appareils 787 Dreamliner.

Michael Rousseau, président et chef de la direction d'Air Canada a déclaré : "Air Canada a fait une priorité absolue de l'investissement dans l'expérience passager. Notre expérience montre que les clients aiment beaucoup voyager à bord de l'appareil 787 Dreamliner de Boeing. Nous sommes donc ravis de pouvoir leur offrir une version plus spacieuse de cet avion populaire, qui proposera également un nouvel aménagement cabine dernier cri. Par son rendement écoénergétique élevé, le 787 nous permettra à la fois de réaliser des économies opérationnelles et de progresser vers nos objectifs de durabilité en termes de réduction des émissions."

