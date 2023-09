Air France-KLM et Etihad Airways étendent leur partenariat

Article publié le 20 septembre 2023 par David Dagouret

Dans un premier temps, plus de 40 nouvelles routes desservant des destinations en Europe, au Moyen-Orient, en Asie-Pacifique et en Australie sont mises en vente dès aujourd'hui, pour des voyages à compter de la saison d'hiver 2023.

Le Groupe Air France-KLM et Etihad Airways, la compagnie nationale des Emirats Arabes Unis, ont signé un protocole d'accord visant à renforcer leur collaboration dans les domaines du transport commercial de passagers, des programmes de fidélisation, du développement des talents, et de la maintenance aéronautique.

La cérémonie de signature a eu lieu au siège du Groupe Air France-KLM à Paris, en présence d'Angus Clarke, Directeur général adjoint, Chief Commercial Officer d'Air France-KLM, et d'Arik De, Chief Revenue Officer d'Etihad Airways.

Dans le cadre de ce partenariat, et sous réserve de l'obtention des autorisations réglementaires requises, Air France-KLM et Etihad envisagent d'étendre leurs accords de partage de code et accords interline instaurés en 2012. Dans un premier temps, plus de 40 nouvelles routes desservant des destinations en Europe, au Moyen-Orient, en Asie-Pacifique et en Australie sont mises en vente dès aujourd'hui, pour des voyages à compter de la saison d'hiver 2023.

Le protocole d'accord prévoit également la possibilité pour les clients membres des programmes de fidélité Flying Blue et Etihad Guest d'accumuler et d'utiliser des miles lors de leurs voyages avec Air France, KLM et Etihad. Air France-KLM et Etihad Airways étudieront également la possibilité de regrouper leurs opérations dans les mêmes terminaux dans certains aéroports, d'accorder à leurs clients respectifs l'accès à leurs salons en aéroport, et de coopérer en matière de services d'assistance au sol, entre autres initiatives.

Etihad assure actuellement des vols quotidiens vers Paris-Charles de Gaulle et Amsterdam Schiphol au départ de l'aéroport international d'Abu Dhabi.

À compter du 29 octobre 2023, Air France proposera un vol quotidien entre son hub de Paris-Charles de Gaulle et l'aéroport international d'Abu Dhabi.

Angus Clarke, Directeur général adjoint, Chief Commercial Officer, Air France-KLM, a déclaré : "Je me réjouis de poursuivre le développement de notre partenariat avec Etihad Airways initié il y a 11 ans. Nous allons aujourd'hui plus loin car nous souhaitons explorer les opportunités de coopération en matière de maintenance et de fidélisation, tout en élargissant notre réseau au bénéfice de nos clients du monde entier. L'attractivité d'Abu Dhabi, comme destination finale et comme hub, et la forte présence d'Etihad en Asie du Sud et du Sud-Est ainsi qu'en Australie, renforcent l'intérêt de ce partenariat. Ce moment souligne notre engagement commun à offrir à nos clients respectifs à travers le monde des expériences de voyage haut de gamme, fluides et centrées sur le client".

Arik De, directeur général des recettes chez Etihad a déclaré : "Nous sommes ravis d'étendre notre collaboration avec Air France-KLM. Ce protocole d'accord est la preuve de notre vision commune et incarne notre souhait de créer des voyages haut de gamme pour nos clients. Il s'appuie sur notre partenariat existant et vise à renforcer notre réseau afin d'améliorer la connectivité entre Abu Dhabi et Paris, tout en tirant parti du vaste réseau d'Air France-KLM vers l'Europe et au-delà. Il démontre la volonté d'Etihad de soutenir la croissance culturelle et économique d'Abu Dhabi, et nous nous réjouissons d'accueillir davantage de clients dans notre pays, en leur offrant de meilleurs avantages de voyage et en améliorant leur expérience de voyage."





Sur le même sujet