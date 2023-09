Air Legend 2023 : première démonstration du ME 262 en France (photos)

Article publié le 10 septembre 2023 par David Dagouret

La réplique du Messerschmitt ME 262 a effectué sa première démonstration en France lors du premier jour du meeting de Melun-Villaroche.

Le Messerchmitt ME 262 est le premier avion de série à moteur à réaction créé par l'Allemagne Nazie pendant la seconde guerre mondiale. Le ME 262 qui est surnommé Schwalbe (Hirondelle en Français) a effectué son premier vol en juillet 1942 en Allemagne. Hitler souhaitant que le ME 262 soit un bombardier pour mener des attaques sur l'Angleterre, le projet pris du retard et le ME 262 fut mis en service par la Luftwaffe qu'en 1944.

Le ME 262 était un chasseur monoplace équipé de deux turboréacteurs Junkers Jumo. Le ME 262 avait une vitesse de 870 km/h.

Le Messerschmitt ME 262 présentait pour la première fois n'est pas un avion original mais une réplique. Cette appareil fait parti d'un projet lancé par les Etats-Unis en 1993 qui ont eu l'idée de construire 5 répliques de ce type d'appareil.

Équipée de moteurs modernes et d’une avionique moderne fabriquée aux États-Unis, la première de ces répliques a effectué son premier vol le 20 décembre 2002 à Seattle, WA.

L'appareil présent à Melun, immatriculé D-IMTT a effectué son premier vol en août 2005 à Seattle et a été transféré en 2006 vers le musée Willy Messerschmitt à Manching, près d’Ingolstadt en Allemagne.

Pour cette événement le ME 262 a effectué un vol en formation avec un Sabre F-86 et un MIG-15 avant de faire sa démonstration solo.

