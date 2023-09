Airbus livre le premier C295 à l'Inde

Article publié le 20 septembre 2023 par David Dagouret

Il s'agit du premier des 56 C295 commandés par l'Inde.

Airbus Defence and Space a officiellement remis à l'armée de l'air indienne (IAF), le premier des 56 C295 destinés à remplacer sa flotte vieillissante d'Avros-748.

Le C295, en configuration transport quittera le site de production d'Airbus à Séville, en Espagne, pour Delhi, en Inde, dans les prochains jours, piloté par un équipage commun IAF-Airbus.

Les 16 premiers C295 des 56 appareils en commande seront assemblés sur le site de San Pablo Sur à Séville, en Espagne, le deuxième appareil devant être livré en mai 2024 et les 14 suivants déployés au rythme d'un par mois jusqu'en août 2025.

Jean-Brice Dumont, responsable des systèmes aériens militaires d'Airbus a déclaré : "Il y a seulement deux ans, nous avons signé ce contrat avec l'Inde, la plus grosse commande de l'histoire du C295. Aujourd'hui, nous renforçons les capacités de l'armée de l'air indienne et modernisons sa flotte de transport en livrant le premier appareil dans les délais prévus. C'est le début d'une aventure passionnante et de longue haleine avec l'armée de l'air indienne".









Sur le même sujet