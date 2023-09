easyJet annonce 2 nouvelles lignes depuis Lyon pour l’hiver 2023

Article publié le 12 septembre 2023 par David Dagouret

La compagnie orange proposera depuis Lyon un ligne vers Rabat au Maroc et Aqaba en Jordanie.

easyJet a annoncé le 5 septembre dernier 2 nouvelles routes pour cet hiver depuis Lyon. La compagnie orange lancera le 16 décembre prochain, une liaison entre Lyon et Aqaba en Jordanie à raison d'un vol par semaine le samedi. La deuxième liaison qui sera lancée le 1er novembre 2023 est celle entre Lyon et Rabat au Maroc à raison de 3 vols par semaines, le mercredi, jeudi et samedi.

Ces nouveautés s’ajoutent aux 3 nouvelles lignes hivernales déjà annoncées cet été (Birmingham, Liverpool, Prague).

Tanguy Bertolus, Président du Directoire de l’Aéroport de Lyon a déclaré : "Les équipes de VINCI Airports à Lyon sont heureuses d’accueillir le développement de l’offre d’easyjet. Ces deux nouvelles destinations, opérées en exclusivité à Lyon par easyJet, viennent renforcer la desserte du Maroc très prisée de nos passagers et de la Jordanie que les voyageurs sont de plus en plus nombreux à vouloir découvrir."





Sur le même sujet