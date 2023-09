French Bee fête ses 5 ans à Tahiti

Article publié le 21 septembre 2023 par David Dagouret

La compagnie du groupe Dubreuil célèbre cette année ses 5 ans de présence en Polynésie.

Le 11 mai 2018, French bee inaugurait son premier vol au départ de Paris-Orly à destination de l’aéroport international de Tahiti-Faaa via San Francisco aux Etats-Unis. A bord de l’Airbus A350-900, 327 passagers.

Depuis le lancement en 2018, French bee a :

assuré 3 vols hebdomadaires entre Tahiti et Paris-Orly via San Francisco

opéré 1015 rotations entre la Polynésie, les Etats-Unis et la France

transporté plus de 360 000 passagers vers et depuis Tahiti

Christine Ourmières-Widener, Directrice générale de French bee a déclaré : "Cela fait 5 ans que French bee a introduit un nouveau modèle de voyage reliant La Polynésie à la France en proposant des tarifs abordables à bord des avions les plus avancés et confortables disponibles sur le marché. Nous souhaitons pérenniser cette relation et continuer à faire voyager nos passagers à des tarifs très attractifs associés à une offre personnalisable."





Sur le même sujet