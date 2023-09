Mondial de l'ULM 2023 : test du casque Bose A30

Article publié le 5 septembre 2023 par David Dagouret

J'ai eu la chance de tester le nouveau casque de Bose, l'A30, avec son système de réduction de bruit qui est bluffant.

Lors du Mondial de l'ULM 2023 qui s'est tenu ce week-end à l'aérodrome de Blois, j'ai pu tester le casque d'aviation de Bose, l'A30. Ce nouveau casque avion de Bose a été dévoilé en mars dernier lors du salon SUN'n FUN Aerospace Expo qui s'est tenu en début d'année à Lakeland en Floride. Le Bose A30 a été créé pour remplacer son grand frère le Bose A20 qui fête ses 15 ans de lancement.

En plaçant l'A30 sur ma tête, je comprends tout de suite que ce casque circum-auriculaire est très confortable. Il épouse très bien la forme de ma tête sans me faire mal et les oreilles sont bien englobées par les écouteurs. Le coussinet de l’arceau est vraiment agréable et le poids semble bien réparti sur ma tête, je n'ai pas senti de pression désagréable. Le Bose A30 d'un poids de 404 grammes, a une force de serrage inférieur de 20% à celle de son prédécesseur le A20.

En compagnie de Theodora Sick, responsable relations et marketing aéronautique de Bose, nous avons testé le système de réduction de bruit (ANR). Trois niveaux de réduction sont sélectionnables et pour tout vous dire ce système est vraiment bluffant. Theodora nous a expliqué que l'ANR du A30 permet de s'adapter aux différents appareils de l'aviation générale. Durant cette démonstration, le bruit d'un moteur était diffusé et sans l'ANR le son était déjà atténué, mais lorsque que Théodora a mis en fonction le système, j'ai été surpris par le silence juste avec la position 1 de l'ANR.

Theodora nous a également expliqué que Bose avait amélioré le câble de l'A30 qui est plus fin, plus flexible et plus long que l'A20. Elle précise néanmoins qu'il y a plus de fils conducteurs à l'intérieur du câble. Sur l'A30, il y a maintenant 17 alors que l'A20 n'en possédait que 9. La technologie ANR était analogique pour l'A20, elle est maintenant analogique digital. Evidement, l'A30 peut être proposé avec un câble double fiche alimentée par batterie ou un câble XLR 5 broches alimentées par batterie ou par l'appareil.

Précisons que le Bose A30 peut être muni d'une fonction optionnelle Bluetooth qui permet ainsi au casque de se connecter avec un autre appareil comme par exemple un téléphone.

Certains de mes amis pilotes ont déjà le Bose A20 et ils me recommandent fortement l'achat du Bose A30, mais je dois encore faire des économies pour l'acheter, car le prix du Bose A30 est de 1 439,95 euros.