Play : résultats du mois d'août

Article publié le 21 septembre 2023 par David Dagouret

Au mois d’août 2023, la compagnie aérienne Play qui a enregistré un taux de remplissage de 89% et a transporté près de 185 000 passagers.

Play a annoncé avoir transporté 184 926 passagers en août 2023, soit une hausse de 70% comparé au mois d’août 2022 où elle avait transporté 108 622 passagers.

La compagnie aérienne a atteint un taux de remplissage de 88,9%, contre 86,9% en août 2022. De plus, 90,1% des vols de Play sont arrivés à l'heure ce mois-ci.

Au total, 22,1% des passagers Play ont voyagé depuis l'Islande, tandis que 35% ont voyagé à destination de l'Islande et 42,9% étaient des passagers en correspondance (VIA).

Le mois d'août a été marqué par de solides performances du réseau Play, de nombreuses destinations affichant un coefficient de remplissage supérieur à 90% et certaines, comme Prague, Toronto et Barcelone, enregistrant un taux de remplissage supérieur à 95%.

Les revenus ancillaires moyens continuent d'augmenter, avec une hausse de 33% en août 2023 par rapport à août 2022, et la tendance semble solide pour les mois à venir.

Birgir Jónsson, PDG de Play a déclaré : "Le mois d'août a été excellent pour PLAY, avec un coefficient de remplissage remarquable de 89% et un taux de ponctualité de 90%. Nous approchons de la fin de la saison estivale, et il est déjà évident que nous pouvons être très fiers de nos performances opérationnelles depuis le début de l'année. Nous continuons à considérer de nombreuses opportunités de développement et nous avons commencé à planifier notre croissance pour les années à venir. Nous venons de confirmer l'arrivée de deux nouveaux A320neo, qui rejoindront notre flotte en 2025, et nous sommes en négociation pour une augmentation de la flotte dans un avenir proche. Nous constatons de manière positive des résultats supérieurs à ceux de l'année dernière et un taux de remplissage nettement plus élevé à l'approche des mois d'hiver, d’ordinaire plus difficiles, et la demande à venir semble relativement solide sur la plupart des marchés. Nous continuons à maintenir nos dépenses aussi basses que possible et à faire preuve de souplesse au sein de notre réseau pour nous adapter à cet environnement dynamique. Notre formidable équipe continue d’effectuer un travail exceptionnel, et il est fantastique de voir que l'équipage de PLAY a été nominé aux côtés de certaines des plus grandes compagnies aériennes du monde dans la catégorie "Meilleur Personnel Navigant Commercial" par USA Today. Au moment où nous écrivons ces lignes, notre équipe est en tête du classement effectué par les votes des lecteurs du journal. Une réussite incroyable pour une équipe qui ne vole que depuis un peu plus de deux ans et pour une petite compagnie aérienne qui démarre."