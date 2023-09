TAP Air Portugal réalise un bénéfice de 22,9 millions d'euros au premier semestre

Article publié le 8 septembre 2023 par David Dagouret

La compagnie portugaise a enregistré un chiffre d’affaires de 1,9 milliard d'euros, soit 44,3% de plus qu'au premier semestre 2022.

TAP Air Portugal a réalisé un bénéfice de 22,9 millions d'euros au premier semestre. C'est la première fois que la compagnie aérienne enregistre des résultats positifs au cours des six premiers mois d'une année depuis la publication des résultats semestriels (2019).

Le résultat net de 22,9 millions au premier semestre représente une croissance de 225 millions d'euros par rapport à la même période l'année dernière, où un résultat négatif de 202,1 millions d'euros avait été enregistré. Par rapport à 2019, la période prépandémique, l'augmentation est de 134,9 millions d'euros.

Ce résultat positif repose sur la forte croissance des revenus d'exploitation, qui s'élèvent à 1,9 milliard d'euros, avec une augmentation significative de 600 millions d'euros (+44,3 %) par rapport à la même période en 2022.

TAP Air Portugal a enregistré un excédent brut d’exploitation (EBITDA) de 361,7 millions d'euros, avec une marge de 19 %. L'EBIT récurrent est également resté élevé, à 124,5 millions d'euros, avec une marge de 6,5 %.

En ce qui concerne les données opérationnelles sur le trafic, au cours du premier semestre 2023, la compagnie a transporté un total de 7,6 millions de passagers, ce qui représente une augmentation de 30,2 % par rapport à l'année précédente, atteignant 96 % des chiffres atteints en 2019. Au cours de cette période, le nombre total de vols opérés a également augmenté de 17,9 %, atteignant 89 % des niveaux d'avant la crise.

La capacité a dépassé les niveaux d'avant la crise, atteignant 104 %, soit une augmentation de 21,4 % par rapport au premier semestre 2022.

Luís Rodrigues, PDG de TAP Air Portugal, a déclaré :"les résultats semestriels présentés aujourd'hui confirment la tendance soutenue de TAP Air Portugal à l'amélioration commerciale et financière, en réalisant une excellente performance avec un résultat net positif au premier semestre. Les marges d'exploitation et la trajectoire de désendettement, supérieures aux objectifs du plan de restructuration, prouvent la viabilité financière du groupe à un moment critique de notre histoire. Cependant, il reste encore un long chemin à parcourir. La demande reste forte et les réservations pour les trimestres à venir atteignent des chiffres considérables, ce qui laisse présager un second semestre intense, auquel TAP Air Portugal sera préparée."





