Vietnam Airlines renforce ses liaisons entre Paris et Hô-Chi-Minh-Ville

Article publié le 5 septembre 2023 par David Dagouret

Une nouvelle liaison sera lancée à partir du 31 octobre 2023.

Vietnam Airlines, la compagnie aérienne nationale du Vietnam, a annoncé l’augmentation de ses fréquences entre Paris et Hô-Chi-Minh-Ville renforçant ainsi sa présence en Europe et répondant à la demande croissante des voyageurs français.

À partir du 31 octobre 2023, Vietnam Airlines ajoutera une rotation hebdomadaire entre l’aéroport international de Tân Sơn Nhất à Hô-Chi-Minh-Ville et l'aéroport international Charles de Gaulle à Paris portant ainsi le nombre de vols à 5 par semaine.

Cette nouvelle liaison sera également effectuée en Airbus A350. Ce vol additionnel est programmé les lundis au départ du Vietnam et les mardis au départ de la France.

À l'aller, le vol quittera Paris-CDG à 13h35 (heure locale) pour atteindre Ho-Chi-Minh-Ville à 6h55 (heure locale) le jour suivant. Au retour, l'avion quittera l'aéroport international de Tân Sơn Nhất à Hô-Chi-Minh-Ville à 23h10 (heure locale) pour atterrir à 7h40 à Paris-CDG (heure locale) le jour suivant.

M. NGUYỄN Tiến Hoàng, Directeur général pour l’Europe de Vietnam Airlines, a déclaré : "Nous sommes ravis d'annoncer cette augmentation significative des fréquences. Cela témoigne de notre engagement à répondre aux besoins de nos passagers et à faciliter leurs voyages entre la France et le Vietnam. Nous sommes impatients d'accueillir davantage de voyageurs à bord de nos vols et de leur offrir une expérience de voyage exceptionnelle."





