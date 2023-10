Aegean annonce son programme hiver 2023/2024

Article publié le 19 octobre 2023 par David Dagouret

La compagnie grecque proposera neuf nouvelles liaisons, avec trois nouveaux pays et sept liaisons estivales prolongées pour la 1ère fois pendant la saison hivernale.

La compagnie grecque Aegean a annoncé son nouveau programme de vols hiver 2023/2024. Ce programme propose 18 nouvelles liaisons vers 14 pays, par rapport à l'année précédente, tout en élargissant ses opérations au Moyen-Orient, en Afrique du Nord, dans les Balkans et en Europe.

Cette initiative de la compagnie permet désormais à tous les passagers au départ d'Athènes de découvrir de nouvelles destinations telles que Dubaï (Émirats Arabes Unis), Luxor et Sharm El Sheikh en (Égypte), Innsbruck (Autriche), Bratislava (Slovaquie), Bakou (Azerbaïdjan), Chisinau (Moldavie).

Aegean maintient également certaines liaisons spécifiques au départ d'Athènes vers Bristol, Birmingham, Malaga, Bilbao, Tallinn, Riga, la Tunisie et Barcelone au départ de Thessalonique, qui avaient été lancées au cours des mois d'été précédents. La compagnie ajoutera également un deuxième vol quotidien entre Athènes et Francfort.

Pallèlement, la compagnie contribue au tourisme tout au long l'année, en maintenant des vols réguliers depuis /vers Rhodes, Héraklion et Kalamata jusqu'en novembre, tout en lançant la nouvelle saison estivale dès mars 2024. Dans le même esprit, Aegean opère des vols charter au départ de Rhodes, dans le cadre d'un programme spécial mis en œuvre en coopération avec des tours opérateurs étrangers, offrant 35 000 sièges disponibles vers 22 destinations européennes dans 8 pays, entre octobre et décembre 2023, ainsi qu'en février et mai 2024.

Le nouveau programme hivernal renforcé d'Aegean s'inscrit dans la continuité des 9 premiers mois de 2023, comme en témoignent les dernières données sur le trafic passagers. Plus précisément, AEGEAN a transporté plus de 11,9 millions de passagers entre janvier et septembre 2023 (7,1 millions sur le réseau international), soit une augmentation de 30 % par rapport à la même période de l'année précédente. Les résultats de l'entreprise étaient également positifs au 3e trimestre de l'année, par rapport au même trimestre de 2022, avec 5,3 millions de passagers transportés et une augmentation très équilibrée à la fois entre le trafic passagers domestique (+17 %) et international (+18 %).

En résumé, au cours des 9 premiers mois de l'année, le trafic passagers sur le réseau international d'Aegean depuis et vers l'aéroport d'Athènes "Eleftherios Venizelos" a augmenté de 38 %, tandis que, pour la même période, l'augmentation du trafic passagers internationaux au départ de l'aéroport de Thessalonique "Makedonia" a dépassé les 45 % par rapport à l'année précédente.

Mme P. Stamatis, Directrice Commerciale Adjointe de la Gestion de Réseau et des Recettes chez Aegean, a déclaré : "Capitalisant sur la dynamique de croissance réussie des 18 derniers mois, nous continuons à offrir à nos passagers de nouvelles options et expériences de voyage, en investissant dans l'expansion de notre réseau avec de nouvelles destinations pour la saison hivernale. Parallèlement, nous poursuivons nos investissements dans le potentiel des aéroports d'Athènes et de Thessalonique, tout en développant progressivement des programmes spéciaux et des partenariats pour atténuer la saisonnalité dans la région. De plus, nous annonçons le nouveau vol direct entre Athènes et Dubaï, ainsi que le deuxième vol quotidien vers l'aéroport de Francfort au départ d'Athènes, afin de renforcer davantage la connectivité de notre réseau avec les hubs de l'aviation internationale, dans le cadre de nos partenariats importants, tant nouveaux qu'établis."





