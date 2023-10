American Airlines commande des quatre Embraer E175

Article publié le 25 octobre 2023 par David Dagouret

Les quatre exemplaires seront destinés à la filiale d'American Airlines, Envoy Air.

American Airlines a signé une commande ferme avec Embraer pour quatre nouveaux E175. Les appareils seront exploités par Envoy Air, filiale à 100 % d'American. Avec toutes les livraisons au quatrième trimestre 2024, la flotte E-Jet d'Envoy passera à plus de 150 appareils d'ici la fin de l'année 2024. La valeur du contrat s'élève à 230,6 millions de dollars US au prix catalogue, et sera incluse dans le carnet de commandes d'Embraer pour le quatrième trimestre 2023.

Pedro Fábregas, président-directeur général d'Envoy a déclaré : "Ces nouveaux jets nous permettront de poursuivre notre croissance avec American Airlines. Nous sommes heureux d'annoncer ces quatre avions supplémentaires, qui font suite à la commande annoncée en juin, alors que les marchés domestiques et régionaux américains se redressent après quelques années très difficiles. L'E175 nous permet de fournir un service excellent et fiable à American Airlines et aux milliers d'invités que nous servons chaque jour", a déclaré Pedro Fábregas, président-directeur général d'Envoy."

Martyn Holmes, CCO, Embraer Commercial Aviation a déclaré : "Cette nouvelle commande démontre une fois de plus l'importance de l'E175 pour la connectivité à travers les États-Unis, et est un autre signe que les défis auxquels le marché a été confronté s'améliorent. L'E175 est l'épine dorsale du réseau régional américain, avec plus de 620 appareils vendus et une part de marché de 86 % depuis 2013. Nous remercions American Airlines et Envoy pour leur long partenariat avec Embraer."

