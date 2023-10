Atlantic Airways dévoile son programme 2024

Article publié le 18 octobre 2023 par David Dagouret

Atlantic Airways proposera 3 vols par semaine à compter du 22 mars prochain jusqu’à la mi-octobre 2024.

Alors que les vols saisonniers reliant Paris à Vágar touchent à leur fin pour la saison 2023, Atlantic Airways, la compagnie aérienne nationale des Îles Féroé dévoile déjà son programme de vol pour 2024. Atlantic Airways proposera 3 vols par semaine à compter du 22 mars prochain jusqu’à la mi-octobre.

La compagnie ouvrira les portes de cet archipel aux Français plus tôt que prévu l’année prochaine. Les vols directs débuteront avec 2 rotations par semaine à partir du 22 mars puis passeront à 3 vols hebdomadaires à partir du 22 avril 2024. Les vols sont opérés les lundis, mercredis et vendredis sur toute la saison estivale entre Paris-CDG et l’aéroport de Vágar, et ce jusqu’à la mi-octobre 2024.

Atlantic Airways exploite 4 avions Airbus 320ceo/neo et 2 hélicoptères Léonardo AW139.

Horaires des vols directs saisonniers (en heures locales)

Les lundis :

Départ de Paris (CDG) à 13h35 – Arrivée à Vágar (FAE) à 15h15

Départ de Vágar (FAE) à 09h00 – Arrivée à Paris (CDG) à 12h35

Les mercredis :

Départ de Paris (CDG) à 17h20 – Arrivée à Vágar (FAE) à 19h00

Départ de Vágar (FAE) à 12h45 – Arrivée à Paris (CDG) à 16h20

Les vendredis :

Départ de Paris (CDG) à 16h50 – Arrivée à Vágar (FAE) à 18h30

Départ de Vágar (FAE) à 12h15 – Arrivée à Paris (CDG) à 15h50

