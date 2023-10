British Airways retourne à Abu Dhabi

Article publié le 25 octobre 2023 par David Dagouret

Ce vol sera lancé le 20 avril 2024 après une interruption de quatre ans.

British Airways a annoncé le lancement d'un vol quotidien vers Abu Dhabi l'année prochaine, après une interruption de quatre ans.

Disponible à la réservation dès aujourd'hui, la liaison débutera le 20 avril 2024 et desservira la capitale des Émirats arabes unis tout au long de l'année au départ de Londres Heathrow.

Le nouveau vol sera assuré par un Boeing 787-9 à partir de l'été 2024 et renforcera la connectivité avec les Émirats arabes unis en rejoignant les vols vers la ville voisine de Dubaï, qui sont assurés jusqu'à trois fois par jour au départ d'Heathrow.

Les horaires des vols seront les suivants :

Vol BA73 au départ à 22h25 de Londres, arrivée à Abu Dhabi à 08h30 +1

Vol BA72 au départ d'Abu Dhabi à 10h10, arrivée à Londres à 15h20

Neil Chernoff, directeur du réseau et des alliances de British Airways, a déclaré : "Abu Dhabi est une destination unique qui fait un retour très attendu sur notre réseau. Avec un mélange de plage, de ville et de désert, elle a tout ce que nos clients recherchent dans un voyage au Moyen-Orient, et nous sommes impatients de les accueillir à nouveau à bord alors que nous développons notre présence dans les Émirats arabes unis."

Maureen Bannerman, directrice commerciale d'Abu Dhabi Airports, a déclaré : "Nous sommes ravis d'accueillir à nouveau British Airways à l'aéroport international d'Abu Dhabi, qui vient s'ajouter à la liste croissante des principaux transporteurs qui utiliseront le terminal A comme base opérationnelle à Abu Dhabi. Nouvelle porte d'entrée luxueuse pour Abu Dhabi, le terminal A ouvrira ses portes au public le 1er novembre et offrira des installations ultramodernes aux passagers et aux compagnies aériennes."

