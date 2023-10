Icelandair présente ses résultats financiers du 3ème trimestre 2023

Article publié le 31 octobre 2023 par David Dagouret

Le revenu le plus élevé jamais enregistré pour un bénéfice de 85 millions USD, en hausse de 26,6 millions USD par rapport à l'année précédente.

Icelandair a présenté ses financiers du 3ème trimestre de l'année 2023. La compagnie islandaise a annoncé un chiffre d'affaires total de 560,4 millions USD, le plus élevé jamais enregistré en un trimestre, soit une augmentation de 17 % par rapport à l'année précédente.

Icelandair a annoncé qu'1,5 million de passagers ont été transportés, soit une augmentation de 16 % sur le marché à destination de l'Islande.

Bogi Nils Bogason, PDG d'Icelandair a déclaré : "Nous sommes heureux de présenter des résultats aussi solides pour notre trimestre le plus important et le plus vaste. Les bénéfices ont été stimulés par une forte génération de revenus dans notre réseau de passagers, ce qui a entraîné le chiffre d'affaires le plus élevé enregistré en un trimestre dans notre histoire. Nos opérations sur l’ensemble du réseau ont été solides ce trimestre, avec une amélioration de la ponctualité. Notre programme de vols a également été le plus vaste de tous les temps en termes de fréquences. Nous avons transporté 1,5 million de passagers vers 49 destinations en Europe et en Amérique du Nord. Nous avons recruté environ 1 000 employés pour la haute saison, portant le nombre total d'employés à environ 4 400 pendant l'été.

Notre activité cargo est restée un défi et a eu un impact négatif sur nos performances financières. Nous prenons des mesures pour améliorer l'opération, y compris l'ajustement de notre capacité à la demande. Cependant, les résultats de notre activité de location ont continué d'être favorables.

Les perspectives sur notre réseau sont bonnes, et l'état des réservations tout au long de l'année et pour l'année prochaine est plus solide que l'année précédente à la même période. Nous constatons une demande continue et forte sur le marché touristique à destination de l'Islande, en particulier en provenance d'Amérique du Nord. Notre activité a connu une croissance rapide ces dernières années qui a vu tripler notre programme de vols au cours des deux dernières années. Nous prévoyons une croissance modérée l'année prochaine et envisageons donc des opportunités pour améliorer l'efficacité opérationnelle. Nous augmenterons notre capacité d'environ 10 % l'année prochaine et ajouterons des fréquences vers des destinations existantes, ainsi que de nouvelles et excitantes destinations qui seront bientôt annoncées.

Avec notre solide situation financière, une stratégie claire et axée sur l'efficacité, un vaste réseau de ventes et de solides partenariats avec des compagnies aériennes, nous sommes bien positionnés pour l'avenir. Je tiens à remercier nos clients de continuer à choisir Icelandair et nos employés pour leur excellent travail cet été. J'attends avec impatience la suite de nos aventures."





