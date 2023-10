Kuehne+Nagel a inauguré son nouveau hub dédié au fret aérien sur l'aéroport Paris Charles-de-Gaulle

Article publié le 28 octobre 2023 par David Dagouret

Kuehne+Nagel inaugure son nouveau hub aérien de 12 900 m² en partenariat avec le Groupe ADP.

Kuehne+Nagel a inauguré son nouveau hub, implanté au cœur de la Cargo City de l’aéroport Paris Charles-de-Gaulle. L'ouverture de ce nouveau hub aérien démontre la volonté de Kuehne+Nagel de renforcer sa présence en France sur l'un des plus importants aéroports européens en matière de fret aérien.

Sur une parcelle aménagée par le Groupe ADP, ce site complètement dédié aux activités de Kuehne+Nagel aura la capacité de traiter 300 palettes avion par semaine.

Le 1er décembre 2022, Kuehne+Nagel, le Groupe ADP et GSE avaient posé la première pierre et le premier arbre de ce hub dédié au fret aérien de 12 900 m² (complété par un auvent de 2 300 m²), et moins d’un an après, les opérations commerciales sont sur le point de débuter.

Guillaume Péard, Président de Kuehne+Nagel France a déclaré : "L’inauguration de ce nouveau hub dédié au fret aérien s'inscrit dans la roadmap 2026 de Kuehne+Nagel, soulignant la place stratégique de la France au sein des projets du groupe. Grâce à une gamme de solutions parfaitement alignées avec les attentes de nos clients, nous renforçons notre position de leader sur le marché en tant que partenaire de confiance de la supply chain engagé pour un futur durable."

Francis Seront, Directeur de l’activité aérienne chez Kuehne+Nagel France a déclaré : "La création de ce nouveau hub au cœur de l’aéroport Paris Charles-de-Gaulle va permettre de multiplier notre surface de traitement par 2,5 avec un accès direct aux pistes comme actuellement. C’est une étape majeure impulsée par notre position de leader mondial qui vient renforcer notre présence en France. Ce hub nous permettra d’accroitre nos parts de marché en répondant aux demandes spécifiques de nos clients, dans les domaines du healthcare, du luxe, de la high-tech, de l’aéronautique, de l’industrie et de l’automobile."

Marine Ulivieri, Directrice Immobilier du Groupe ADP a déclaré : "Nous sommes ravis d'avoir accompagné notre client Kuehne+Nagel avec ce nouveau complexe logistique au plus près des pistes du plus grand aéroport de fret en Europe. Kuehne+Nagel est présent depuis plus de trente ans sur la Cargo city de Paris-Charles de Gaulle et son développement témoigne de l'attractivité de la plateforme aéroportuaire et du dynamisme du fret, maillon essentiel dans le développement de nos actifs immobiliers. Sur cette opération, le Groupe ADP est propriétaire-aménageur du terrain, mais aussi investisseur sur le bâti. À ce titre, nous avons apporté une exigence forte sur le respect des meilleures normes environnementales et, en la matière, ce bâtiment logistique est exemplaire."

Roland Paul, Président du Groupe GSE a déclaré : "Ce projet réunit des compétences que GSE maîtrise parfaitement grâce à ses équipes d’experts. Nous sommes fiers d’avoir accompagné le Groupe ADP dans la conception et la réalisation de ce projet, et d’avoir su répondre aux besoins de Kuehne+Nagel au long du chantier."