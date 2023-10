La délégation de service public pour la ligne La Rochelle - Lyon est attribuée à easyJet

Article publié le 31 octobre 2023 par David Dagouret

La compagnie assurera la liaison aérienne de service public entre La Rochelle et Lyon pour une durée de 4 ans, du 11 décembre 2023 au 31 octobre 2027.

A la suite d’un appel d’offres européen, la compagnie aérienne easyJet a été choisie par le Syndicat mixte aéroportuaire pour assurer la liaison aérienne de service public entre La Rochelle et Lyon pour une durée de 4 ans, du 11 décembre 2023 au 31 octobre 2027.

easyJet exploitait déjà cette liaison, en vol direct, depuis le 17 avril 2023, suite à une procédure d’urgence qui avait été mise en œuvre suite à la résiliation anticipée et inopinée par la compagnie Chalair qui assurait cette délégation de service public depuis novembre 2019.

A compter du 11 décembre 2023, easyJet exploitera cette liaison à raison de 2 rotations par semaine, tous les lundis matins et vendredis après-midi, ainsi que les mercredis pendant les vacances scolaires, aux horaires suivants :

Vol du lundi :

Départ de Lyon à 07h20, arrivée à 08h40 à la Rochelle

Départ de La Rochelle à 09h10, arrivée à 10h25

vol du vendredi :

Départ de Lyon à 15h00, arrivée à 16h20 à La Rochelle

Départ de La Rochelle à 16h50, arrivée à 18h05 à Lyon

La 3ème fréquence sera opérée les mercredis aux périodes et horaires suivants :

Vacances de Noël : 20 et 27/12/2023

Vacances d’hiver : 21 et 28/02/2024

Vacances de printemps : 17 et 24/04/2024

Vacances d’été : du 26/06/2024 au 28/08/2024

Vol du mercredi :

Départ à 10h30 de Lyon, arrivée à 11h50 à La Rochelle

Départ de La Rochelle à 12h20, arrivée à 13h35 à Lyon

Les vols seront opérés, en vol direct, en Airbus A 319, d’une capacité de 156 sièges, avec la possibilité de passer en A320 (180 sièges en fonction des résultats constatés).

Gérard PONS, Président du Syndicat Mixte des aéroports de La Rochelle - Ile de Ré et Rochefort - Charente-Maritime, s’est exprimé suite au comité syndical réuni le 24 octobre pour valider le choix du transporteur : "La ligne aérienne La Rochelle - Lyon représente un service essentiel pour les entreprises, les habitants de Charente-Maritime et le secteur touristique. Je me réjouis que la ligne La Rochelle - Lyon puisse retrouver de la croissance avec une compagnie européenne majeure comme easyJet."

Reginald OTTEN, Directeur adjoint d’easyJet pour la France, a déclaré : "easyJet se réjouit de la décision du Syndicat Mixte des Aéroports de La Rochelle - Ile de Ré et Rochefort - Charente-Maritime qui lui permettra de prolonger de 4 ans l’opération de la ligne Lyon - La Rochelle dès le 11 décembre, à temps pour les vacances d’hiver et la saison ski. Deuxième compagnie aérienne domestique en France en parts de marché, easyJet investit depuis plus de 20 ans dans la connectivité des régions françaises, et s’affirme comme pionnier de l’offre abordable sur les lignes intérieures, là où l’offre terrestre est moins pertinente."





