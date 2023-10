Le P2012 STOL de Tecnam sur la bonne voie pour sa certification

Article publié le 19 octobre 2023 par David Dagouret

Tecnam a annoncé le 17 octobre dernier que le nouveau P2012 STOL est en bonne voie pour achever le processus de certification auprès de l'AESA, la certification de type étant prévue pour la fin de l'année 2023.

L'avion est conçu pour les opérations de décollage et d'atterrissage courts (STOL) et est spécifiquement conçu pour fonctionner dans les aéroports commerciaux les plus exigeants du monde.

Tous les essais en vol ont confirmé, et dans certains cas dépassé, les données de performance de la conception préliminaire. Les premières livraisons aux clients débuteront en janvier, l'avion étant déjà en production.

Le P2012 STOL est un avion bi-piston avec des capacités de décollage et d'atterrissage courts qui est conforme aux derniers changements de certification. Il offre une masse brute maximale de 3680 kg, une cabine de 11 sièges.

A la masse maximale au décollage de 3680 kg, la course au décollage ne prend que 315 m. A la masse maximale à l'atterrissage de 3630 kg, la distance est 225 m.

