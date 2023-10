Luxair commande quatre Embraer E195-E2

Article publié le 15 octobre 2023 par David Dagouret

La première livraison est prévue pour le quatrième trimestre 2025.

Embraer et Luxair, la compagnie nationale du Grand-Duché de Luxembourg, ont signé une commande ferme de quatre E195-E2. Ces appareils viendront compléter les avions à fuselage étroit plus grands récemment commandés par la compagnie aérienne.

Luxair a commandé quatre E195-E2, avec deux options et trois droits d'achat pour des appareils supplémentaires, avec des droits de conversion en E190-E2 si nécessaire. La première livraison est prévue pour le quatrième trimestre 2025.

Gilles Feith, PDG de Luxair a déclaré : "Nous continuons à développer notre compagnie aérienne et à assurer son avenir à long terme. Ces avions à la pointe de la technologie sont une preuve supplémentaire de notre engagement en faveur du développement durable et du confort des passagers. L'E195-E2 est à la fois le plus silencieux et le moins gourmand en carburant sur le marché des avions régionaux, et il apportera la flexibilité nécessaire à notre réseau. Nos passagers bénéficieront d'une cabine spacieuse et silencieuse et de grands coffres à bagages. Le E195-E2 convient parfaitement à Luxair et à ses passagers."

Martyn Holmes, CCO, Embraer Commercial Aviation, a déclaré : "Nous sommes ravis d'accueillir Luxair au sein de la famille Embraer ; dans le passé, Luxair a exploité des ERJ-145 et des Emb-120. L'E2 est parfaitement adapté aux opérations et aux ambitions de Luxair, complétant étroitement la flotte existante et en commande de Luxair, garantissant à la compagnie un niveau maximal d'optimisation de la flotte et du réseau sur le long terme. La particularité de l'E2 réside dans le fait que sa nouvelle technologie, son faible niveau de bruit et son empreinte environnementale permettent aux compagnies aériennes de gérer à la fois leur croissance et leurs objectifs de développement durable."





Sur le même sujet