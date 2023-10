Star Alliance a inauguré son nouveau salon à l'aéroport de Paris-Charles de Gaulle

Article publié le 18 octobre 2023 par David Dagouret

Star Alliance a inauguré le 12 octobre dernier son second salon à l'aéroport de Paris-Charles de Gaulle. Depuis le 13 octobre dernier, le salon accueille les passagers de Première Classe et de Classe Affaires ainsi que les détenteurs du statut Star Alliance Gold sur les vols des compagnies membres au départ des portes d'embarquement 10 à 38 du Terminal 1. Les membres éligibles des programmes United Club et Club Feuille d'érable d'Air Canada pourront également accéder au salon.

Le nouveau salon est situé côté pistes, après les contrôles d'immigration et de sûreté, dans la partie la plus récente du terminal. Ce salon peut accueillir plus de 300 passagers sur une superficie d'environ 1 300 mètres carrés. Il a été conçu par le cabinet d’architectes de renom Gensler, qui avait déjà créé en 2013 le salon de Star Alliance à l'aéroport de Los Angeles.

Star Alliance dispose désormais de deux salons en service au Terminal 1. Le premier salon, rénové en 2019 et situé avant les contrôles de sûreté au niveau 10, accueillera dorénavant les passagers partant sur des vols intra-Schengen depuis les portes 50 à 78, ainsi que les clients de divers programmes d'accès aux salons partant de toutes les portes.

Actuellement, 20 compagnies membres de Star Alliance opèrent au départ de Paris-CDG, assurant 464 vols hebdomadaires vers 34 destinations dans 22 pays.

Theo Panagiotoulias, CEO de Star Alliance, a déclaré : "Star Alliance vise à améliorer l'expérience passager de ses compagnies membres, et les salons d'aéroport jouent un rôle essentiel. Nous sommes très fiers de présenter notre nouveau salon parisien, conçu non seulement pour offrir une expérience exceptionnelle, mais aussi pour répondre aux besoins des voyageurs fréquents modernes."

Christian Draeger, vice-président Expérience Client de Star Alliance a déclaré : "Notre nouveau salon parisien porte à sept le nombre de salons sous la marque Star Alliance dans le monde et élève l'expérience passager à l’aéroport vers de nouveaux sommets. Qu'il s'agisse de la conception, de la décoration ou de la restauration, nous avons soigneusement élaboré le salon pour offrir une expérience multisensorielle aux voyageurs partant de la Ville Lumière."