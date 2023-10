TARMAC Aerosave étend ses partenariats avec Safran Aircraft engines et Safran Nacelles

Article publié le 25 octobre 2023 par David Dagouret

Lors du salon MRO Europe à Amsterdam, TARMAC Aerosave a signé deux contrats avec le groupe Safran.

Lors du salon MRO Europe à Amsterdam, TARMAC Aerosave a signé deux contrats avec le groupe Safran. Le premier est un renouvellement de contrat signé avec Safran Aircraft Engines en 2018, portant sur les services de maintenance légère des moteurs et leur démantèlement.

Ce contrat, comporte deux accords :

Le premier accord porte sur les services « light quick-turn » des moteurs Leap 1A/1B/1C. Les équipes Line & Site Operations (LSO) de Safran Aircraft Engines (SAE) sous-traitent divers services. Ces services concernent les inspections générales, les boroscopies, les préservations, les visites de fin de location, les montages QEC (quick engine change) sur moteurs neufs, les remplacements de modules majeurs ou mineurs (CFM uniquement), les stockages de plus ou moins longue durée. En cas de besoin, l'équipe LSO peut également envoyer l'avion d'un client chez TARMAC Aerosave pour des opérations telles qu'un changement moteur.

Le second accord, hors du champ Part 145, concerne les services de démantèlement partiel ou complet des moteurs CFM56, incluant l'inventaire, l'emballage, le conditionnement et la gestion logistique.

Le contrat engage les partenaires jusqu'au 31 décembre 2028.

Le second accord signé avec Safran Nacelles porte sur des services de dépose, de réinstallation et de recyclage de nacelles de moteurs.

Safran Nacelles et TARMAC Aerosave ont signé lors du salon MRO Europe un accord concernant la maintenance, réparation et révision – MRO des nacelles, l’ingénierie de solutions de réparation et des interventions sous aile. TARMAC Aerosave aura également accès à des pièces de rechanges de Safran Nacelles.

Par ailleurs, TARMAC Aerosave apporte son expertise en matière de gestion de la fin de vie des pièces aéronautiques. Cette étroite collaboration avec Safran Nacelles va permettre d’identifier au mieux les matières, d’en optimiser le recyclage et ainsi participer à l’écoconception des futures nacelles. Cela participe aux objectifs d'amélioration du taux de valorisation lors du recyclage d'un moteur.