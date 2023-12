Air France-KLM et Etihad Airways annoncent un partenariat dans le domaine de la fidélisation

Article publié le 30 novembre 2023 par David Dagouret

Les membres des programmes de fidélité Flying Blue et Etihad Guest voyageant sur Air France, KLM ou Etihad Airways peuvent désormais cumuler et dépenser des Miles sur le programme de fidélité de leur choix.

Le Groupe Air France-KLM et Etihad Airways, la compagnie nationale des Emirats Arabes Unis, ont annoncé un nouveau partenariat entre leurs programmes de fidélité respectifs, faisant suite au protocole d'accord signé entre les deux groupes aériens en septembre 2023.

Dans le cadre de ce nouveau partenariat, les membres de Flying Blue, le programme de fidélité d’Air France et de KLM, et ceux d’Etihad Guest, le programme de fidélité d’Etihad, pourront désormais gagner et dépenser des miles sur le programme de fidélité de leur choix lors de leurs voyages sur Air France, KLM ou Etihad. Des avantages réciproques dédiés aux membres Elite seront annoncés prochainement.

Grâce au protocole d'accord signé plus tôt cette année, les clients d'Air France-KLM et d'Etihad Airways ont désormais accès à plus de 60 destinations supplémentaires dans le monde, élargissant ainsi les possibilités de cumuler et de dépenser des Miles.

Ce partenariat entrera en vigueur dès aujourd'hui, quelques semaines après le vol inaugural d’Air France entre Paris Charles de Gaulle et l'aéroport international d'Abu Dhabi, le 29 octobre dernier.

Les Miles Flying Blue permettent de profiter d’une vaste gamme d'avantages comme la réservation de vols et de séjours à l’hôtel dans le monde entier, la location de voitures ou l’achat d’articles de la boutique Flying Blue. Les Miles Etihad Guest peuvent également être dépensés pour la réservation de vols, de séjours à l’hôtel et de vacances partout dans le monde ou dans la boutique Etihad Guest Reward.

Air France propose actuellement un vol quotidien entre son hub de Paris-Charles de Gaulle et l'aéroport international d'Abu Dhabi, tandis qu’Etihad assure des vols quotidiens vers Paris-Charles de Gaulle et Amsterdam Schiphol au départ de l'aéroport international d'Abu Dhabi.

Angus Clarke, Directeur général adjoint, Chief Commercial Officer, Air France-KLM, a déclaré : "Je me réjouis de poursuivre le développement de notre partenariat avec Etihad Airways initié il y a 11 ans. Nous allons aujourd'hui plus loin, en explorant les opportunités de coopération en matière de fidélisation et en élargissant notre réseau, au bénéfice de nos clients communs. L'attractivité d'Abu Dhabi, à la fois comme hub et comme destination, et la forte présence d'Etihad en Asie du Sud, du Sud-Est ainsi qu'en Australie, renforcent l'intérêt de ce partenariat. Ce nouvel accord souligne notre engagement commun à offrir à notre clientèle commune à travers le monde, et à nos 20 millions de fidèles membres de Flying Blue, des expériences de voyage haut de gamme, fluides et centrées sur le client."

Arik De, Chief Revenue Officer d'Etihad, a ajouté : "A la suite de la signature de notre partenariat élargi avec Air France-KLM en septembre dernier, nous sommes aujourd’hui heureux de proposer cette offre à destination des clients fidèles de nos deux compagnies. Nos 9 millions de membres d'Etihad Guest ont désormais la possibilité de cumuler et de dépenser des Miles d'Etihad Guest lorsqu'ils voyagent avec Air France-KLM, ouvrant de nouvelles opportunités de profiter de tous les avantages du programme. Nous sommes également impatients d'accueillir les membres de Flying Blue sur le réseau étendu d'Etihad, pour leur permettre de gagner des Miles Flying Blue lorsqu’ils choisiront de voyager sur Etihad. "





