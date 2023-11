Air Inuit : Vol en Boeing 737-200 (photos)

Article publié le 19 novembre 2023 par David Dagouret

Jérôme Ludry, correspondant d'Aeroweb-fr.net, basé à Montréal, a volé à bord d'un Boeing 737-200 âgé de près de 46 ans.

En juillet dernier, Air Inuit annonçait avoir signé une commande pour l’acquisition de trois appareils Boeing 737-800 qui viendront remplacer les Boeing 737-200 vieillissant et très gourmands en carburant.

Jérôme Ludry, correspondant d'Aeroweb-fr.net au Québec et basé à Montréal, a eu la chance de voler à bord d'un des Boeing 737-200 d'Air Inuit avant qu'il prenne sa retraite.

Rappelons qu'Air Inuit est une compagnie aérienne canadienne, fondée en 1978 et desservant principalement les 14 communautés villageoises du Nunavik, et les reliant à Montréal, Québec et Sept-Îles. Son siège social est à Montréal. Air Inuit a été créée pour assurer la liaison aérienne entre les 14 villages côtiers du Nunavik, favoriser les échanges commerciaux et préserver la culture inuite.

C'est donc au départ de Montréal Trudeau que Jérôme a pris place à l'intérieur du Boeing 737-200 Combi, C-GMAI, msn 21467/515 dont le premier vol date du 29 mars 1978 soit plus de 45 ans de service.

Le vol AIE700 a décollé de Montréal Trudeau YUL en direction de l'aéroport de Puvirnituq (YPX) dans le grand nord québécois. La particularité de cet aéroport est que sa piste mesurant 1920 mètres est en gravier.

Cliquez sur l'image pour voir la vidéo de l'atterrissage :

Après une courte escale à Puvirnitug, Jérôme est reparti pour Montréal sur le vol AIE705 en faisant une étape à l'aéroport de Grande Rivière (YGL).

Après ce superbe vol, Jérôme a déclaré : "Le Boeing 737-200 n'est pas très jeune et on le ressent. L'appareil est relativement bruyant mais voler dans un appareil d'un tel âge est une superbe expérience. Le personnel de bord a été très professionnel."

Sur le même sujet