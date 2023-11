Air Niugini commande l'Airbus A220

Article publié le 5 novembre 2023 par David Dagouret

La compagnie de Papouasie-Nouvelle-Guinée a commandé six A220-100.

Air Niugini, la compagnie nationale de Papouasie-Nouvelle-Guinée, a signé avec Airbus une commande ferme portant sur six A220-100 dans le cadre de son programme de modernisation de la flotte. De plus, le transporteur va acquérir trois A220-300 et deux A220-100 auprès de bailleurs tiers.

La commande a été annoncée lors d'un événement spécial à Port Moresby par Gary Seddon, directeur général par intérim d'Air Niugini, et Anand Stanley, président d'Airbus Asie-Pacifique, en présence de M. James Marape, Premier ministre de Papouasie-Nouvelle-Guinée, et de M. William Duma, ministre des entreprises d'État du gouvernement.

Air Niugini a également annoncé qu'elle avait choisi une solution de planification des vols de NAVBLUE, filiale d'Airbus, pour sa flotte. Baptisée N-Flight Planning (N-FP), cette solution aidera la compagnie aérienne à optimiser le carburant, le temps et les coûts pour répondre aux besoins opérationnels, tout en assurant la sécurité et la conformité.

Gary Seddon, directeur général par intérim d'Air Niugini, a déclaré : "Il s'agit d'une étape importante dans l'histoire de notre compagnie aérienne nationale, qui soutiendra la croissance du commerce et du tourisme en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Les nouveaux avions offriront le plus haut niveau de confort à nos passagers, tout en garantissant une réduction significative de la consommation de carburant et des émissions par rapport aux appareils qu'ils remplaceront."

Christian Scherer, Directeur commercial d’Airbus et Directeur International, a déclaré: "Air Niugini a pu constater que l'A220 apporte beaucoup plus à sa compagnie que les produits concurrents dans ce domaine, en termes d'efficacité, de rayon d'action, de confort et de potentiel de croissance. Nous remercions Air Niugini pour sa confiance en Airbus et nous nous engageons à apporter tout notre soutien à la compagnie lors de la transition vers sa nouvelle flotte."





