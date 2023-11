British Airways a achevé le rafraîchissement de ses salons au terminal 5B de l'aéroport de Londres Heathrow

Article publié le 5 novembre 2023 par David Dagouret

Ce rafraîchissement fait suite à l'ouverture d'un bar exclusif Whispering Angel plus tôt cet été dans le salon T5B.

British Airways a achevé la dernière phase du rafraîchissement de son salon, situé aux portes B du terminal 5 de Londres Heathrow.

La compagnie aérienne a introduit de nouvelles caractéristiques dans son salon T5B pour ses clients premium, notamment une zone de préparation des repas en direct avec de toutes nouvelles options de menu saisonnières. Les clients peuvent assister à la préparation de leurs repas avec des ingrédients frais et d'origine locale.

Les clients qui souhaitent se restaurer peuvent choisir parmi une gamme de plats chauds et froids disponibles dans l'espace traiteur réaménagé de la compagnie aérienne. La nouvelle station d'épicerie fine offre plus de choix, y compris une gamme de petits déjeuners, de sandwichs et d'amuse-gueules.

Ailleurs dans le salon, la compagnie aérienne a introduit de nouveaux meubles, revêtements de sol et tissus d'ameublement sur mesure, afin d'apporter une touche d'élégance au salon. La compagnie a également créé une zone de tranquillité pour ceux qui souhaitent se détendre avant le vol.

L'achèvement du rafraîchissement des salons de la compagnie aérienne fait suite à l'inauguration du bar exclusif Whispering Angel de British Airways au début de l'été. Les clients de la compagnie aérienne qui se rendent dans ce salon peuvent déguster un verre frais de la célèbre rose avant leur voyage.

British Airways a également rafraîchi ses salons First et Club (classe affaires) au terminal 3 de Londres Heathrow. Le salon Club dispose désormais d'un nouveau bar et d'un nouveau mobilier. Dans le salon First de la compagnie, les clients trouveront un bar et un espace de restauration exclusifs, le Concorde Bar.

La compagnie aérienne a également installé un tout nouveau bar dans son salon First au terminal 5 de Londres Heathrow. Les clients pourront commander une gamme de boissons de qualité supérieure, allant des bulles aux mocktails, toutes sélectionnées par le Master of Wine de la compagnie aérienne.

À bord, British Airways a introduit de toutes nouvelles boîtes à en-cas sur tous ses vols long-courriers pour les clients voyageant en World Traveller (classe économique) et World Traveller Plus (classe économique supérieure). Ces boîtes contiennent une sélection de friandises sucrées et salées, telles que des chocolats, des biscuits et du pop-corn. La boîte à friandises sera distribuée dans la cabine par les membres de l'équipage de cabine de la compagnie aérienne et proposée aux clients comme en-cas en milieu de vol, offrant ainsi un plus grand choix à bord.

Calum Laming, Chief Customer Officer de British Airways, a déclaré : "Nous savons que l'expérience de l'aéroport est une partie importante du voyage de nos clients, en particulier de nos clients premium : "Nous savons que l'expérience aéroportuaire est une partie importante du voyage de nos clients, en particulier de nos clients haut de gamme, et nous sommes toujours à l'écoute de leurs commentaires. Nous voulons nous assurer que nous offrons quelque chose à tous ceux qui utilisent nos salons, qu'il s'agisse d'un espace pour ceux qui souhaitent se détendre, rattraper leur travail ou d'un endroit où nos clients peuvent déguster nos plats inspirés de British Original. Nous espérons que ces changements contribueront à améliorer l'expérience de nos clients avant leur vol."





Sur le même sujet