Dubaï Airshow 2023: airBaltic commande des Airbus A220 supplémentaires

Article publié le 13 novembre 2023 par David Dagouret

Avec cette commande, la compagnie aérienne deviendra le plus grand client d'A220 en Europe.

airBaltic a annoncé, lors du premier jour du salon aéronautique de Dubaï, la commande auprès d'Airbus de 30 exemplaires supplémentaires d'A220-300. Cette nouvelle commande porte le carnet de commandes fermes de la compagnie aérienne à 80 appareils.

airBaltic exploite déjà une flotte de 44 A220-300, ce qui en fait le plus grand opérateur d'A220-300 au monde. L'histoire de la compagnie avec l'Airbus A220-300 remonte à 2016 ( à l'époque il s'agissait du Cseries), où elle est devenue l’opérateur de lancement, et en 2020, elle a rafraîchi sa flotte pour n'exploiter que ce type d'avion.

Christian Scherer, Directeur commercial d’Airbus et Directeur International a déclaré : "Merci à airBaltic d'être un tel ambassadeur de l'A220 avec cette nouvelle commande. L'A220 a été l'instrument du succès et de la croissance d'airBaltic jusqu'à présent et nous sommes particulièrement fiers d'étendre ce partenariat à l'avenir avec cette dernière commande. L'A220 offre une capacité unique en termes de rayon d'action, de performances, sans oublier l'attrait pour les passagers. Il change la donne pour nos clients sur cet important segment de marché, que nous desservons en réduisant la consommation de carburant, les émissions et le bruit, ce qui fait de l'A220 un citoyen du monde de choix."

