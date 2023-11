Dubaï Airshow 2023 : grosse commande passée par Emirates

Article publié le 13 novembre 2023 par David Dagouret

La compagnie aérienne a annoncé la commande de 90 exemplaires du Boeing 777X.

Emirates a annoncé lors du premier jours du salon aéronautique de Dubaï, avoir signé une commande auprès du constructeur américain, Boeing, pour l'acquisition de 90 exemplaires du gros porteur B777X.

Cette commande porte précisément sur l'achat de 55 Boeing 777-9 et 35 Boeing 777-8. Emirates compte près de 150 exemplaires de 777 dans sa flotte actuelle.

Emirates a également annoncé l'achat de cinq Boeing 787 supplémentaires ce qui porte son carnet de commandes de 787 à 35.

Sheikh Ahmed bin Saeed Al Maktoum, président et directeur général de la compagnie aérienne et du groupe Emirates a déclaré : "Emirates est le plus grand exploitant d'avions Boeing 777, et la commande d'aujourd'hui renforce cette position. Nous avons été étroitement associés au programme 777 depuis son lancement jusqu'à cette dernière génération d'avions 777X. Le 777 est au cœur de la stratégie de la flotte et du réseau d'Emirates, qui consiste à relier les villes de tous les continents sans escale à Dubaï. Nous sommes heureux de prolonger notre relation avec Boeing et nous attendons avec impatience que le premier 777-9 rejoigne notre flotte en 2025."

Stan Deal, président et CEO de Boeing Commercial Airplanes a déclaré : "Cette commande est un incroyable vote de confiance dans la famille des gros-porteurs à haute efficacité de Boeing et dans la polyvalence de nos avions 777X et 787 pour répondre aux besoins d'Emirates en matière de voyages long-courriers à l'échelle mondiale. Les 777-9 et 777-8 sont les avions parfaits pour accompagner la croissance d'Emirates, en améliorant les performances environnementales et en offrant une capacité de charge utile inégalée."

