Dubaï airshow 2023 : Abelo prend commande de 20 ATR 72-600

Article publié le 16 novembre 2023 par David Dagouret

Le protocole d’accord signé au Salon aéronautique de Dubaï par le loueur porte sur une commande ferme de 10 ATR 72-600 et 10 options.

Abelo et ATR ont signé un protocole d’accord pour une commande ferme portant sur 10 ATR 72-600, assortie d’options pour 10 appareils supplémentaires. En juillet 2022, Abelo avait déjà pris commande de 10 ATR 72-600 et confirmé un contrat portant sur 10 ATR 42-600S.

Tandis qu’Abelo prendra livraison de son tout premier ATR neuf avant la fin de l’année dans le cadre de la commande passée en 2022, les livraisons de ces appareils supplémentaires s’échelonneront entre 2026 et 2028.

Steve Gorman, PDG d’Abelo, a déclaré : "Nous avons trouvé en l’ATR la solution idéale pour soutenir la mission d’Abelo qui consiste à connecter les communautés et les entreprises de façon économique et responsable. Notre objectif est de permettre la transition entre les avions d’ancienne génération et les technologies les plus récentes, à faibles émissions, et les turbopropulseurs ATR sont la plateforme idéale pour atteindre cet objectif. Nous avons déjà placé les premiers avions neufs auprès d’opérateurs, et sommes convaincus que ce nouvel investissement dynamisera notre portefeuille et contribuera au succès de nos compagnies aériennes partenaires en quête de performances exceptionnelles, d’émissions réduites et d’une expérience passager optimale."

Nathalie Tarnaud Laude, Présidente exécutive d’ATR, a déclaré : "Avec un total de 30 ATR en commande, Abelo confirme son engagement envers nos turbopropulseurs et atteste ainsi d’une forte demande du marché pour des appareils peu consommateurs en carburant et rentables. Grâce à leur flexibilité, à leurs faibles coûts d’exploitation et à leurs émissions de CO2 réduites, les ATR constituent l’épine dorsale de nombreuses flottes régionales dans le monde. Les liens ténus que nous entretenons avec Abelo s’appuient sur une raison d’être et une vision communes, ainsi que sur notre reconnaissance conjointe de la proposition de valeur des turbopropulseurs, aujourd’hui comme demain. Nous nous engageons à continuer à fournir à Abelo les solutions les plus innovantes à l’avenir."

