Dubaï airshow 2023 : Livraison du premier DA50 RG au Moyen-Orient

Article publié le 17 novembre 2023 par David Dagouret

L'appareil a été livré à la société Aviation Home Qatar.

Le 13 novembre dernier, Diamond Aircraft a livré son premier DA50 RG à un client du Moyen-Orient, lors du salon aéronautique de Dubaï. Khalid Al Khater d'Aviation Home Qatar a pris livraison de l'appareil des mains des représentants de Diamond Aircraft sur l'aire d'exposition statique du salon.

Khalid Al Khater, PDG d'Aviation Home Qatar a déclaré : "Diamond Aircraft a toujours été un pionnier de l'innovation et la première entreprise dont les produits complexes et novateurs s'intègrent parfaitement dans l'industrie aéronautique et le marché de l'aviation générale en constante évolution. Elle a toujours été à l'écoute des besoins des pilotes de l'aviation générale et des écoles de pilotage. Avec les avions à moteur à réaction de Diamond, il y avait enfin une solution, en particulier pour les régions où il est difficile d'obtenir de l'AVGAS. Personnellement, j'ai toujours possédé des avions Diamond depuis l'introduction du moteur à réaction. J'ai possédé un DA40, un DA42-VI et un DA62 que j'ai fait voler au Moyen-Orient et en Europe et j'ai toujours été impressionné par leurs performances. Ma décision d'acheter le DA50 RG n'était donc qu'une étape logique. Je suis très heureux d'être l'heureux propriétaire du tout premier DA50 RG au Moyen-Orient et j'ai vraiment hâte de profiter des performances inégalées et des avantages économiques que procure le vol d'un tel avion, en particulier dans cette région. Je suis convaincu que nous verrons bientôt davantage de DA50 voler dans cette région."

Jane Wang, directrice des ventes de Diamond Aircraft Austria a déclaré : "Nous ne pourrions être plus enthousiastes à l'idée d'amener le sensationnel DA50 RG au Dubai Airshow pour la première fois et de le remettre au tout premier client du Moyen-Orient. Nous félicitons notre partenaire commercial régional Aviation Home Qatar pour son récent achat. Ils seront plus que satisfaits de la combinaison parfaite des performances, du confort, de l'économie et de la sécurité du DA50 RG."

Sur le même sujet