Dubaï airshow 2023 : Royal Air Maroc confirme la commande de deux Boeing 787

Article publié le 16 novembre 2023 par David Dagouret

Cette commande n'était auparavant pas identifiée sur le site Web Commandes et livraisons de Boeing.

Boeing et Royal Air Maroc ont annoncé lors du salon aéronautique de Dubaï que la compagnie aérienne nord-africaine a confirmé la commande de deux Boeing 787 Dreamliner. Cette commande n'était auparavant pas identifiée sur le site Web Commandes et livraisons de Boeing. Royal Air Maroc a élargi son parc d'avions gros-porteurs avec un mélange de 787-8 et de 787-9 au cours des neuf dernières années.

Abdelhamid Addou, Président-directeur général de Royal Air Maroc a déclaré : "Les deux Boeing 787-9 Dreamliners permettront à Royal Air Maroc d'étendre à court terme son réseau long-courrier en réponse aux conditions de marché très favorables en 2023. Simultanément, la compagnie poursuit activement un appel d'offres important pour quadrupler sa flotte avant 2037."

Brad McMullen, vice-président senior des ventes commerciales et du marketing de Boeing a déclaré : "Le 787 Dreamliner est parfaitement adapté aux plans de croissance et de modernisation de Royal Air Maroc. Les relations entre Boeing et la compagnie aérienne s'étendent sur plus de cinq décennies, et nous nous réjouissons à l'idée de pouvoir renforcer notre partenariat avec Royal Air Maroc."





Sur le même sujet