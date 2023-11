easyjet annonce 9 nouvelles lignes

Article publié le 14 novembre 2023 par David Dagouret

La compagnie orange lancera ces nouvelles lignes pour l'été 2024 depuis Nantes, Nice, Lyon et Lille.

easyJet a annoncé le lancement de 9 nouvelles lignes pour l'été 2024. Plusieurs bases d’easyJet sont renforcées en termes d’offre : Nantes avec Alicante et Malaga (Espagne) et Larnaca (Chypre) en exclusivité ; Nice avec deux nouvelles destinations espagnoles, Alicante et Malaga, et un développement de son offre vers la Grèce avec l’île de Céphalonie; Lyon avec Alicante et Madrid la capitale espagnole.

Depuis Nantes :

la ligne vers Alicante sera opérée à raison de deux vols par semaine (lundi et jeudi) dès le 1er avril 2023.

la ligne ver Malaga sera opérée à raison de trois vols par semaine (lundi, mercredi et vendredi) dès le 03 juin 2023.

la ligne vers Larnaca sera opérée à raison d'un vol par semaine (dimanche) dès le 30 juin 2023.

Depuis Nice :

la ligne ver Alicante sera opérée à raison de deux vols par semaine (lundi et vendredi) à partir du 5 mai 2023.

la ligne vers Malaga sera opérée à raison de deux vols par semaine (mercredi et dimanche) à partir du 02 juin 2023.

la ligne vers Céphalonie sera opérée à raison d'un vol par semaine (dimanche) à partir du 30 juin 2023.

Depuis Lyon :

la ligne vers Alicante sera opérée à raison deux vols par semaine (mardi et samedi) à partir du 04 mai 2023.

la ligne vers Madrid sera opérée à raison de deux vols par semaine (vendredi et dimanche) à partir du 31 mars 2023.

Depuis Lille :

La ligne vers Alicante sera opérée à raison de deux vols par semaine (mercredi et samedi) à partir du 1er mai 2023.

Bertrand Godinot, Directeur général d’easyJet pour la France, a déclaré : "L’offre que nous proposons pour l’été prochain reste fidèle à notre stratégie : connecter les régions françaises entre elles ou à l’international à un tarif abordable. Dans ce contexte inflationniste nos clients sont plus que jamais attentifs à la commodité – relier les aéroports principaux – et un bon rapport qualité-prix. Ces deux éléments constituent un atout majeur pour notre compagnie."





