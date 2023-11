Finnair annonce l'ouverture d'une liaison vers Nagoya

Article publié le 22 novembre 2023 par David Dagouret

La ligne Helsinki-Nagoya sera lancée dès le 30 mai 2024 à raison de deux vols par semaine.

Finnair a annoncé le lancement d'une nouvelle liaison hebdomadaire à destination de Nagoya, au Japon, à partir du 30 mai 2024. Cette expansion s'inscrit dans le cadre d'un programme de vols vers le Japon.

Finnair renforcera ses opérations estivales vers le Japon. À partir du début de la saison IATA été 2024, la compagnie exploitera jusqu'à 6 vols par semaine vers Tokyo-Narita et jusqu'à 5 vols par semaine vers Osaka. Ces liaisons seront synchronisées avec les vols en provenance de Paris et Nice.

Horaires des vols vers et depuis Nagoya, deux fois par semaine, les jeudis et dimanches (heure locale) :

De Helsinki (HEL) à Nagoya (NGO) - Départ 00h15 ; Arrivée 19h05

De Nagoya (NGO) à Helsinki (HEL) - Départ 22h50 ; Arrivée 05h55

Horaires des vols vers et depuis Osaka, cinq fois par semaine le lundis, mardis, jeudis, samedis et vendredis (heure locale) :

Helsinki (HEL) à Osaka (KIX) - Départ 17h45 ; Arrivée 12h35 (J+1)

Osaka (KIX) à Helsinki (HEL) - Départ 22h25 ; Arrivée 5h30 (J+1)

Horaires des vols vers et depuis Tokyo Haneda, vol quotidien (heure locale) :

Helsinki (HEL) à Tokyo Haneda (HND) - Départ 17h55 ; Arrivée 14h24 (J+1)

Haneda (HND) à Helsinki (HEL) - Départ 21h55 ; Arrivée 4h00 (J+1)

Horaires des vols vers et depuis Tokyo Narita, six fois par semaine, les mardis, mercredis, jeudis, vendredis, samedis et dimanches (heure locale) :

Helsinki (HEL) à Tokyo Narita (NRT) - Départ 17h45 ; Arrivée 13h05 (J+1)

Tokyo Narita (NRT) à Helsinki (HEL) - Départ 23h05 ; Arrivée 5h55 (J+1)

Ole Orvér, Directeur Commercial de Finnair, a déclaré : "Nous sommes ravis de renouer avec notre liaison vers Nagoya, une destination que nous desservions avant la pandémie. Actuellement, nous opérons des vols vers Tokyo Haneda, Narita et Osaka. Nous proposerons un total de vingt liaisons hebdomadaires vers le Japon pour la saison estivale 2024."

