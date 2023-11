Le premier Airbus A220 de Qantas avec une livrée spéciale

Article publié le 22 novembre 2023 par David Dagouret

Il s'agit du premier des 29 A220 qui seront livrés au groupe australien.

Le premier Airbus A220 destiné à QantasLink est sorti de l'atelier de peinture du site Airbus de Mirabel, au Canada.

L'avion, immatriculé VH-X4A, qui devrait arriver en Australie avant la fin de l'année, est le premier des 29 A220 qui seront livrés au groupe dans le cadre de son programme de renouvellement de la flotte nationale visant à remplacer et à accroître sa flotte de petits porteurs.

Les A220 de QantasLink remplaceront progressivement les Boeing 717 qui assurent actuellement les vols à travers l'Australie. Avec un rayon d'action deux fois supérieur à celui du 717, l'A220 devrait permettre d'ouvrir de nouvelles liaisons intérieures et internationales court-courriers au fur et à mesure de l'arrivée de nouveaux appareils dans la flotte.

Il s'agit du douzième nouvel appareil livré au groupe au cours des douze derniers mois, dont huit Airbus A321LR pour Jetstar et trois Boeing 787 Dreamliners pour Qantas International.

D'autres livraisons de plusieurs types d'appareils sont attendues au cours des 12 prochains mois, dont le premier Airbus A321XLR pour Qantas Domestic.

L'avion a passé deux semaines dans l'atelier de peinture où une peinture aborigène frappante a été appliquée.

Vanessa Hudson, PDG du groupe Qantas, a déclaré : "Ces avions ont le potentiel de changer la façon dont nos clients voyagent à travers le pays, avec la possibilité de relier deux villes ou localités en Australie. Cela signifie des déplacements plus rapides et plus pratiques pour les voyages d'affaires et de nouvelles possibilités passionnantes pour les voyages de vacances. Un tout nouveau type de flotte signifie également de nombreuses opportunités pour notre personnel d'exploiter et de s'occuper de ces avions."





Sur le même sujet