New Zealand Airline Academy Limited (NZAAL) signe une commande avec Tecnam

Article publié le 22 novembre 2023 par David Dagouret

La commande ferme porte sur l'acquisition de 10 avions Tecnam.

Tecnam et New Zealand Airline Academy Limited (NZAAL) ont annoncé une commande ferme de 10 avions Tecnam, comprenant huit monomoteurs P2008 JC, un monomoteur P-Mentor, ainsi qu'un multimoteur P2006T Premium édition. Le premier de ces appareils, le Tecnam P2006T, vole directement de l'usine de Capua, en Italie, à la base NZAAL d'Oamaru, en Nouvelle-Zélande. Les neuf autres avions d'entraînement devraient être livrés à partir du deuxième trimestre 2024.

New Zealand Airline Academy Limited (NZAAL) est un organisme de formation au pilotage, basé en Nouvelle-Zélande, qui détient les certifications Part 141 de l'Autorité de l'aviation civile de Nouvelle-Zélande et Part 141 de l'Autorité de l'aviation civile du Viêt Nam.

Jonathan Manuel, PDG et directeur de NZAAL, a déclaré : "Lorsque nous avons entrepris de créer la New Zealand Airline Academy, nous avons méticuleusement cherché un avion qui incarnerait l'excellence dans plusieurs domaines cruciaux. Nos critères de sélection comprenaient des caractéristiques de sécurité inégalées, la capacité de supporter les exigences rigoureuses de la formation au vol, une transition transparente entre les avions d'entraînement et les jets modernes grâce à une technologie de pointe, un engagement en faveur de la durabilité environnementale, le soutien des concessionnaires locaux et la rentabilité. Tecnam est apparu comme le gagnant sans équivoque, incarnant chacun de ces critères sans effort, ce qui en fait le choix clair et optimal pour notre école de pilotage. C'est un plaisir de voir la croissance de l'école de pilotage de NZAAL."

Walter Da Costa, directeur général des ventes de Tecnam a déclaré : "C'est formidable de voir la croissance de NZAAL. Ils ont développé un modèle commercial presque parfait pour une école de pilotage qui est un paradigme pour la région et le monde. Ce modèle est basé sur la flotte Tecnam. Nous en sommes très fiers, car notre vision depuis 75 ans est exactement la suivante : la production d'avions simples mais modernes, sûrs et économiquement attractifs pour chaque école de pilotage."





