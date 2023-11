Pipistrel renforce sa présence au Canada

Article publié le 7 novembre 2023 par David Dagouret

La société de Textron a annoncé la nomination du distributeur Apex Aircraft au Canada.

Pipistrel, société de Textron Inc. étend son réseau de distributeurs avec la nomination d'Apex Aircraft Sales Ltd. responsable des ventes et du support des avions Pipistrel au Canada.

Apex Aircraft Sales Ltd. assurera le soutien de la flotte croissante de Velis Electro au Canada, utilisés pour la formation au pilotage, ainsi que la gestion des ventes, de l'assistance technique et de la formation pour la gamme Pipistrel d'avions ultralégers, d'avions de sport légers et d'avions certifiés de type.

Pipistrel a annoncé la première livraison de Velis Electro au Canada l'année dernière, à l'Institut de Waterloo pour l'aéronautique durable. Avec deux autres commandes de Velis Electro désormais assurées pour des clients et dont la livraison est prévue en 2023, Pipistrel et Apex contribuent à développer une flotte d'aviation durable au Canada.

Apex Aircraft Sales Ltd. est basée dans la région de Waterloo international Airpot, Breslau, Ontario.

Gabriel Massey, PDG de Pipistrel, a déclaré : "Nous sommes fiers de continuer à développer notre réseau de distribution mondial avec la nomination de notre nouveau partenaire de distribution. Apex dispose d'une équipe passionnée et dévouée, dotée d'une grande connaissance de l'aviation, que nous accueillons au sein de la famille Pipistrel. Je suis impatiente de les voir apporter la gamme de produits Pipistrel aux aviateurs canadiens".

Anna Pangrazzi, fondatrice et présidente d'Apex Aircraft Sales Ltd, a déclaré : "Tout le monde chez Apex est ravi d'avoir été choisi comme distributeur canadien de Pipistrel, ce qui constitue une véritable reconnaissance de l'expertise de notre équipe. Nous sommes impatients de commencer à présenter les produits de Pipistrel à nos clients."

