Premier vol d'un Airbus A380 avec du carburant 100 % durable

La compagnie aérienne Emirates a effectué pour la première fois un vol de démonstration d'un Airbus A380 alimenté avec du SAF.

Emirates est devenue la première compagnie aérienne au monde à effectuer un vol de démonstration de l'A380 en utilisant 100 % de carburant d’aviation durable (Sustainable Aviation Fuel - SAF).

Le vol piloté par les capitaines Khalid Binsultan et Philippe Lombet, a décollé de l'aéroport international de Dubaï (DXB) avec l'un des quatre moteurs alimentés exclusivement en SAF.

Ces vols de démonstration ouvrent la voie à la normalisation, à la qualification et à l'exploitation futures de vols 100 % SAF, alors que les gouvernements adoptent des stratégies plus larges pour soutenir la production et l'utilisation du SAF. Le vol de démonstration de l'A380 souligne les performances et la compatibilité des SAF, comme une source de carburant sûre et fiable. Cet événement contribue au nombre croissant de recherches menées par l'industrie pour évaluer les effets bénéfiques du 100% SAF sur les performances des aéronefs. Le SAF est actuellement plafonné à 50 % du mélange dans les moteurs des vols commerciaux.

Le vol de démonstration de l'A380 d'Emirates intervient alors que l'industrie aéronautique, les organisations internationales, les organismes de réglementation et les hauts responsables en charge des décisions politiques convergent vers Dubaï pour la troisième conférence de l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI) sur l'aviation et les carburants de substitution (CAAF/3). Des collaborateurs d'Airbus, Engine Alliance, Pratt & Whitney, Neste, Virent et ENOC ont travaillé sur les essais, les évaluations techniques et l'analyse des données du vol de démonstration.

Le carburant 100 % SAF “drop-in” utilisé pour ce vol de démonstration est composé d’aromatiques renouvelables et reproduit fidèlement les caractéristiques du carburéacteur conventionnel. C'est la première fois qu'un SAF "drop-in" est utilisé sur un A380, et il devrait être totalement compatible avec les systèmes existants de l'avion. Le vol transportait quatre tonnes de SAF, composées de HEFA-SPK fourni par Neste (kérosène paraffinique synthétique à base d'esters et d'acides gras hydrotraités) et de HDO-SAK de Virent (kérosène aromatique synthétique hydrodésoxygéné). ENOC a contribué à sécuriser le SAF pur composé de HEFA-SPK, l'a mélangé avec du kérosène d’aviation durable (SAK) dans ses installations de l'aéroport international de Dubaï avant la démonstration, et a également assuré les services à bord de l'avion.

Le 100% SAF a été utilisé dans un moteur GP7200 d'Engine Alliance, tandis que le carburéacteur conventionnel a été utilisé dans les trois autres moteurs. Le groupe auxiliaire de puissance (APU) PW980 de Pratt & Whitney Canada a également fonctionné exclusivement avec du SAF.

La semaine dernière, des essais robustes ont été effectués sur un moteur GP7200 de l'A380 Engine Alliance utilisant 100 % SAF, afin de valider la capacité du moteur à fonctionner avec du SAF spécialement mélangé à 100 % sans affecter ses performances, ni nécessiter de modifications. Les essais au sol du moteur se sont déroulés dans le centre d'ingénierie ultramoderne d'Emirates à Dubaï.

Au début de l'année, Emirates a effectué avec succès le premier vol de démonstration dans la région avec un Boeing 777-300ER propulsé par un moteur GE90.

Le mois dernier, les premiers vols d'Emirates opérant avec du SAF fourni par Shell Aviation ont décollé de l'aéroport international de Dubaï (DXB). Shell a fourni 11 355 000 litres de SAF mélangé pour une utilisation au hub de la compagnie aérienne à Dubaï.

La compagnie aérienne a récemment étendu son partenariat avec Neste pour la fourniture de plus de 11 355 000 litres de SAF mélangé en 2024 et 2025 pour les vols au départ des aéroports d'Amsterdam Schiphol et de Singapour Changi.

Emirates collecte actuellement du SAF en Norvège et en France et la compagnie aérienne continue de rechercher des opportunités d'utiliser du SAF dans plusieurs aéroports au fur et à mesure que l'offre devient disponible.

Adel Al Redha, directeur de l'exploitation d'Emirates Airline, a déclaré : "Emirates est la première compagnie aérienne au monde à exploiter un A380 équipé d'un moteur 100 % SAF “drop-in” sur les quatre moteurs GP7200 d'Engine Alliance. C'est un moment de fierté pour Emirates et ses partenaires, car nous passons de la parole aux actes avec la recherche et l'expérimentation de concentrations plus élevées de SAF, pour aboutir à terme à l'adoption par l'industrie d'un vol 100 % SAF. Il s'agit d'une nouvelle étape importante dans la validation de l'utilisation du SAF dans l'un des moteurs de l'A380, un gros-porteur doté de quatre moteurs. La demande mondiale croissante pour des carburants alternatifs moins polluants est là, et le travail des producteurs et des fournisseurs pour commercialiser et rendre disponible le SAF sera essentiel dans les années à venir pour aider Emirates et l'ensemble de l'industrie à progresser sur la voie de la réduction des émissions de carbone".

Julie Kitcher, vice-présidente exécutive d'Airbus chargée de la communication et des affaires générales, a commenté l'événement : "Voir Emirates faire voler un A380, le plus grand avion de ligne au monde, équipé d'un moteur fonctionnant à 100 % avec des carburants aéronautiques durables est un moment symbolique. De plus en plus soutenus par les principales compagnies aériennes du monde, ces carburants sont à l’heure actuelle le moyen le plus efficace de réduire les émissions de CO2 dans le secteur de l'aviation et ils sont de plus en plus soutenus par les principales compagnies aériennes au monde. Le SAF est essentiel pour atteindre l'objectif d'émissions nettes nulles en 2050, mais il a besoin du soutien de l'ensemble de l'industrie. Chez Airbus, nous nous efforçons de rendre tous nos avions 100 % compatibles avec le SAF d'ici à 2030. Nous travaillons également avec des partenaires pour développer le marché mondial des SAF dans les années à venir. L'objectif d'Airbus en tant qu'entreprise est d'être le pionnier de l'aérospatiale durable pour un monde plus sûr et solidaire. Grâce à notre partenariat avec Emirates, nous concrétisons notre ambition par des actions réelles."





