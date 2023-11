Le moteur PT6A choisi pour propulser le De Havilland DHC2 Beaver

Article publié le 20 novembre 2023 par David Dagouret

Avionnerie Valdor a choisi le moteur PT6A de Pratt & Whitney, pour moderniser l'avion.

Avionnerie Valdor a annoncé avoir choisi le moteur PT6A-34 de Pratt & Whitney pour son programme de conversion de l'avion monomoteur BX Turbo Beaver, en vertu d’un nouveau certificat de type supplémentaire délivré par Transports Canada.

Le Beaver est un pilier de l’industrie aéronautique canadienne, puisqu’il a volé pour la première fois en 1947 et qu’il est encore utilisé aujourd’hui pour des missions essentielles dans des régions éloignées.

Avionnerie Valdor se spécialise dans l’entretien, la modification et la réparation de plusieurs types d’aéronefs. Les travaux sont effectués à son installation de Val-d’Or, dans la région de l’Abitibi-Témiscamingue, au Québec.

Le moteur PT6 d’aujourd’hui est jusqu’à quatre fois plus puissant, a un rapport puissance-poids amélioré de 50 % et une consommation spécifique de carburant réduite de 20 % par rapport au moteur d’origine. Le PT6 E-Series MC , récemment lancé, est le premier moteur de l’aviation générale à être équipé d’un système intégré de commande de moteur et d’hélice à deux canaux.

En 60 ans de service, le moteur PT6 a effectué plus de 500 millions d’heures de vol. Avec plus de 64 000 moteurs PT6 produits depuis son lancement en 1963, elle équipe plus de 155 plateformes aéronautiques différentes.

Anthony Rossi, vice-président, ventes mondiales et marketing à Pratt & Whitney Canada a déclaré : "La collaboration est essentielle pour propulser une industrie; en faisant équipe avec Avionnerie Valdor, nous perpétuons la tradition du BX Turbo Beaver, modernisé grâce au moteur PT6A-34. Nous revitalisons l’avion et créons de la valeur pour les exploitants pour de nombreuses années à venir."

Gaétan Gilbert, président et directeur général d’Avionnerie Valdor a déclaré : "Notre équipe se réjouit de pouvoir travailler en étroite collaboration avec Pratt & Whitney Canada pour concevoir une solution durable pour l’avenir de ces avions. Le certificat de type supplémentaire récemment reçu de Transports Canada permet de remplacer le moteur à pistons Beaver d’origine par le turbopropulseur haute performance PT6A-34 et d’installer de nouvelles ailes BX entièrement construites à notre usine de Val-d’Or."





