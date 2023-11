Vietnam Airlines signe un accord avec l'Office du tourisme de Singapour

Article publié le 20 novembre 2023 par David Dagouret

Ce protocole d'accord porte sur la coopération pour promouvoir les voyages à Singapour.

Vietnam Airlines (VNA) et l'Office du tourisme de Singapour (STB) ont signé un protocole de coopération (MOC) pour deux ans, de 2023 à 2025, afin de de promouvoir les voyages à Singapour. Dans le cadre du MOC, les deux parties lanceront des campagnes de marketing conjointes pour promouvoir les nouvelles offres de Singapour et de Vietnam Airlines en tant que compagnie de référence pour les voyageurs vietnamiens.

Le Vietnam figure actuellement parmi les dix premiers marchés touristiques de Singapour, avec plus de 280 000 visiteurs au cours des sept premiers mois de 2023. Il s'agit d'une augmentation de 123 % par rapport à la même période l'année dernière. Avant la pandémie, les arrivées de visiteurs vietnamiens à Singapour ont connu une croissance régulière allant jusqu'à 13 % d'une année sur l'autre.

Singapour est également un marché stratégique pour Vietnam Airlines en Asie du Sud-Est. Plus de 7 millions de passagers ont voyagé entre les deux pays avec la compagnie nationale vietnamienne depuis le lancement de la première liaison Vietnam-Singapour il y a plus de 30 ans. La compagnie assure actuellement 35 vols par semaine entre Hanoi, Ho Chi Minh Ville et Singapour.

En 2022, le nombre total de passagers transportés par Vietnam Airlines sur les lignes à destination de Singapour a franchi la barre des 290 000 passagers. Au cours des sept premiers mois de 2023, VNA a transporté 266 000 passagers, soit 2,4 fois plus que pendant la même période l'année précédente.

Cette collaboration est une première entre la compagnie et une organisation nationale de tourisme. Il coïncide également avec le 50e anniversaire des relations diplomatiques entre Singapour et le Vietnam en 2023, ainsi qu'avec le 10e anniversaire du partenariat stratégique entre les deux pays.

M. Dang Ngoc Hoa, président du conseil d'administration de Vietnam Airlines, a déclaré : "En tant que transporteur national et représentant de la culture vietnamienne dans le ciel, Vietnam Airlines joue un rôle important dans le développement socio-économique, en particulier dans le domaine du tourisme. Nous pensons que cette coopération avec l'Office du tourisme de Singapour établira une base solide pour des partenariats plus étendus à l'avenir, faisant progresser les objectifs d'évolution de l'industrie du tourisme dans les deux pays et favorisant les relations amicales entre le Vietnam et Singapour. Grâce à son vaste réseau aérien, Vietnam Airlines peut contribuer à améliorer la connectivité entre les Nations d'Asie du Sud-Est et les marchés clés du monde entier, offrant ainsi aux passagers un choix plus varié ."

Mme Melissa Ow, Directrice Générale de l'Office du tourisme de Singapour, a déclaré : "Nous sommes ravis d'être la première organisation nationale touristique à signer un protocole de coopération avec Vietnam Airlines, un partenaire précieux en Asie du Sud-Est. Le Vietnam est un important marché touristique pour Singapour et présente un fort potentiel de croissance pour l'avenir. Grâce à ce partenariat, nous espérons renforcer l'attrait de Singapour en tant que destination de choix pour les voyageurs vietnamiens et leur permettre de découvrir la diversité des expériences et des événements de renommée mondiale à Singapour. "

Sur le même sujet