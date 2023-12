Airbus signe un contrat avec le ministère espagnol de la Défense pour l'acquisition de l'UAS SIRTAP

Article publié le 4 décembre 2023 par David Dagouret

Airbus a signé un contrat avec le ministère espagnol de la Défense pour le développement et l'acquisition de SIRTAP, un drone tactique de haute performance qui renforcera les capacités tactiques de l'armée espagnole et de l'armée de l'air et de l'espace.

Ce contrat comprend un total de neuf systèmes, chacun composé de trois véhicules aériens sans pilote et d'une station de contrôle au sol. En outre, deux simulateurs seront fournis pour la formation des forces armées espagnoles.

Le SIRTAP, avec une charge utile de plus de 150 kg, a été conçu pour des missions avancées de surveillance, de renseignement et de reconnaissance, tant sur terre qu'en mer. Son rayon d'action de plus de 2 000 km et une endurance de plus de 20 heures. Le système sera certifié pour voler dans un espace aérien séparé.

Le premier vol du prototype SIRTAP devrait avoir lieu en 2025.

Jean-Brice Dumont, responsable des systèmes aériens militaires chez Airbus Defence and Space a déclaré : "Cette nouvelle étape technologique dans le segment des UAS tactiques, en collaboration avec le ministère espagnol de la défense, renforcera la souveraineté nationale. Le SIRTAP sera entièrement développé en Espagne et intégrera les capacités nationales. Cependant, grâce à sa polyvalence et à l'utilisation de composants exempts d'ITAR, nous nous attendons également à ce qu'il joue un rôle clé sur le marché international."





