Aircalin réouvre sa ligne Nouméa-Melbourne

Le 08 décembre dernier, la compagnie de Nouvelle-Calédonie a effectué sa première rotation entre Nouméa et Melbourne.

La première rotation entre Nouméa et Melbourne a eu lieu vendredi 8 décembre. Elle marque la réouverture de cette ligne lancée en 2013 puis suspendue en 2020 en raison de la crise sanitaire, et qu’ont emprunté jusqu’à 30 000 passagers par an.

Cette liaison est opérée deux à trois fois par semaine en Airbus A320neo.

Les vols seront effectués les mardis, vendredis*, dimanches :

SB110 : Départ de Nouméa à 8h00, arrivée à Melbourne à 12h00

SB111 : Départ Melbourne à 13h30, arrivée à Nouméa à 17h05

*Les vols du vendredi opéreront exceptionnellement le jeudi les 21, 28 décembre 2023 et 4 janvier 2024.

