Azul Linhas Aéreas commande des Airbus A330neo supplémentaires

19 décembre 2023

La compagnie brésilienne commande quatre Airbus A330neo.

Azul a annoncé une commande ferme de quatre A330-900 supplémentaires dans le cadre d'un contrat d'achat signé en juin 2023. Azul Linhas Aéreas a reçu son premier Airbus A330neo en 2019 et depuis la compagnie exploite 12 appareils de la famille A330.

Alexandre Malfitani, directeur financier d'Azul a déclaré : "Nous sommes fiers d'annoncer cette commande, car elle confirme qu'Azul est la compagnie aérienne qui possède la flotte la plus économe en carburant de la région, avec plus de 80% de notre capacité provenant d'appareils de nouvelle génération. Avec les cinq A330neos que nous exploitons actuellement et les sept que nous avons commandés, nous allons standardiser notre flotte internationale, ce qui nous permettra d'améliorer encore l'expérience client et la ponctualité qui font la réputation d'Azul."

Christian Scherer, Directeur commercial et responsable d'Airbus International a déclaré : "La confiance renouvelée d'Azul dans l'A330neo souligne une fois de plus que les caractéristiques économiques et les performances de l'A330neo font une réelle différence dans la stratégie d'Azul en matière de gros-porteurs et lui permettent de se démarquer de la concurrence. Alors qu'Azul exploitera tout le potentiel de la communité unique d'Airbus entre ses flottes A330 et A320, les passagers pourront s'extasier sur l'expérience d'une cabine spacieuse, la meilleure de sa catégorie, et ce sur tous les vols long-courriers proposés par la compagnie sur son réseau attractif et en pleine expansion."

