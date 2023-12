easyJet annonce 3 nouvelles lignes depuis Toulouse

Article publié le 28 décembre 2023 par David Dagouret

La compagnie orange lancera trois nouvelles lignes depuis Toulouse vers l’Allemagne, l’Italie et la Croatie.

easyJet a annoncé le lancement de trois nouvelles lignes par la compagnie pour l’été 2024 depuis Toulouse vers l’Allemagne, l’Italie et la Croatie. Avec sa base toulousaine ouverte il y a 11 ans, easyJet continue de développer son offre locale depuis Toulouse et proposera donc une liaison vers Berlin, Milan et Zadar en Croatie.

easyJet proposera 2 vols par semaine vers Berlin : jeudi et dimanche à partir du 31 mars et jusqu’au 24 octobre.

La compagnie proposera 2 vols par semaine vers Milan : lundi et vendredi à partir du 1er avril et jusqu’au 27 octobre.

Enfin 2 vols par semaine seront proposés vers Zadar (Croatie) : mercredi et dimanche à partir du 26 juin et jusqu’au 1er septembre.

Ces trois nouveautés portent à 21 le nombre de destinations desservies par la compagnie orange à Toulouse.

Reginald Otten, Directeur général adjoint d’easyJet pour la France, a déclaré : "easyJet transporte chaque année près de 2 millions de passagers à Toulouse qui font confiance à easyJet et renforcent la relation de longue date avec les Toulousains. Nous sommes heureux de leur proposer ces trois nouvelles destinations attractives, Berlin, Milan et Zadar, qui portent à 21 le nombre de nos destinations desservies depuis Toulouse."

Philippe Crébassa, Président du Directoire d’Aéroport Toulouse-Blagnac, a déclaré : "Berlin et Milan sont deux destinations plébiscitées et attendues par nos clients pour leurs attraits touristiques et économiques. Il sera à nouveau possible d’y faire de grands week-ends dès le printemps mais également de répondre à des demandes de déplacements professionnels. Entre mer et montagnes, Zadar est l’une des nombreuses perles du littoral croate, en passe de devenir une destination incontournable de l’été. Avec l’ouverture de ces trois nouvelles routes, easyJet confirme son dynamisme sur Toulouse et sa place de deuxième compagnie de notre plateforme. L’aéroport de Toulouse-Blagnac affirme, quant à lui, sa volonté de développer des lignes en Europe pour proposer des trajets directs à la fois rapides et abordables pour tous."





