Flexjet lance un nouveau programme de formation pour son personnel de cabine

Article publié le 3 décembre 2023 par David Dagouret

Ce programme de formation intitulé "Red Label" se déroulera à Farnborough.

Flexjet, opérateur d'avion privé, a annoncé le lancement d'un nouveau programme de formation pour son personnel de cabine dans le monde entier. La formation, de niveau « perfectionnement », se déroulera à la Red Label Academy, une nouvelle installation dédiée sur le site de Flexjet à l'aéroport de Farnborough, dans le Hampshire, au Royaume-Uni, qui s'ajoute à ses installations opérationnelles existantes.

Le programme Red Label de Flexjet comprend plusieurs éléments dans l'expérience de ses propriétaires d'avions. Outre un service de cabine qui comprend au moins un serveur cabine, il comprend des designs intérieurs de cabine LXi de style « boutique-hôtel », un équipage dédié à chaque avion, et une série d'invitations à des événements privés et VIP exclusifs.

L'Académie de formation Red Label servira de centre d'excellence au niveau mondial, avec des agents de bord Flexjet américains et européens formés par des experts dans leur domaine. Tous les serveurs de cabine de Flexjet ont une expérience préalable de l'aviation privée, mais la nouvelle Flexjet Red Label Academy est conçue pour ajouter un niveau de maîtrise du service. L'équipe actuelle de Flexjet, qui compte plus de 130 serveurs de cabine, suivra une formation avancée axée sur le perfectionnement, tandis que les nouvelles recrues suivront un cursus plus long qui couvrira également les principes fondamentaux.

Le programme est dirigé par Francesco Vanerio, Vice-Président de Flexjet chargé de l'expérience client.

Une partie du programme sera dispensée par la Dorchester Collection Academy. Cette formation supplémentaire a pour but d'immerger les serveurs de cabine dans le monde de l'hôtellerie de luxe et de leur faire découvrir par eux-mêmes ce que l'on ressent lorsqu'on reçoit un service exceptionnel, chaque serveur de cabine bénéficiant d'un tea-time et d'une nuitée au Dorchester de Londres.

L'Académie comprend des espaces de travail individuels, des maquettes de cabines et de cuisines, ce qui signifie que les futurs serveurs de cabine peuvent être formés de manière pratique pour travailler dans les différents types d'avions de Flexjet.

Megan Wolf, Chief Experience Officer chez Flexjet, a déclaré : "Nos formidables serveurs de cabine incarnent notre philosophie Red Label, et sont en première ligne de l'expérience de Flexjet vécue par nos propriétaires d'avions. Nous sommes fiers et ravis d'ouvrir ce centre de formation et ce programme de classe mondiale, qui nous distinguent dans l'industrie en termes de raffinement et d'attention aux détails. Les nouvelles normes en matière d'expérience en cabine ont été élevées au niveau de celles d'un hôtel cinq étoiles européen de premier plan."

Mike Silvestro, co-PDG de Flexjet, a déclaré : "Notre société continue de se développer considérablement, avec plus de 270 avions dans notre flotte mondiale et de nombreux autres qui viendront s'ajouter l'année prochaine et au-delà. Alors que nous développons notre équipe mondiale de serveurs de cabine, cette nouvelle installation impressionnante nous permettra de continuer à offrir et à affiner l'extraordinaire expérience de cabine que les propriétaires de Flexjet apprécient et attendent."