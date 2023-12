La Lituanie commande des hélicoptères H145 d'Airbus

Article publié le 3 décembre 2023 par David Dagouret

La commande porte sur l'acquisition de trois exemplaire du H145.

Airbus Helicopters et la Lituanie ont annoncé la signature d'un contrat portant sur trois hélicoptères multimissions H145 à cinq pales lors du salon European Rotors 2023. Ces trois H145 supplémentaires portent à onze le nombre total d'hélicoptères Airbus en service auprès du gouvernement lituanien.

Les hélicoptères seront utilisés pour un large éventail de missions, notamment la recherche et le sauvetage, les secours en cas de catastrophe et l'évacuation sanitaire, les patrouilles frontalières, la lutte contre les incendies, le transport d'organes et le déploiement opérationnel des forces spéciales lituaniennes.

Au total, plus de 1 650 hélicoptères de la famille H145 sont en service, totalisant plus de 7,5 millions d'heures de vol. Propulsé par deux moteurs Safran Arriel 2E, le H145 est équipé d'un système de régulation numérique à pleine autorité (FADEC) et de la suite avionique numérique Helionix.

Agné Bilotaité, ministre lituanienne de l'intérieur a déclaré : "Nous allouons des ressources importantes pour doter notre service national de garde-frontières d'équipements de pointe tels que les hélicoptères H145 multi-missions. Financés en partie par le budget national et également grâce à des fonds européens, les H145 renforceront les capacités de renseignement et d'intervention de nos gardes-frontières et contribueront à la sécurité de la Lituanie."

Olivier Michalon, Executive Vice President Global Business d'Airbus Helicopters a déclaré : "Nous sommes honorés que les gardes-frontières lituaniens fassent à nouveau confiance à Airbus Helicopters en choisissant le H145 comme hélicoptère multirôle de nouvelle génération. Notre partenariat a débuté en 2002 lorsque les gardes-frontières lituaniens ont reçu leur premier EC120. Vingt-et-un ans plus tard, c'est un privilège de soutenir une organisation aussi distinguée et de contribuer à des missions de sécurité essentielles afin de protéger et de servir la population lituanienne et de rendre l'Europe plus sûre."

Sur le même sujet